श्योपुर। खातोली के पास बने पार्वती नदी के पुल पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. पुल पर पानी होते हुए भी वाहनों को पुल से होकर निकाला जा रहा है. इन हालातों में कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है. फिर भी जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं. श्योपुर को राजस्थान के कोटा, खातोली और इटावा सहित कई शहरों से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में पार्वती नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है. इस वजह से आवागमन पूरी तरह बंद है, लेकिन वाहन चालक नदी का जलस्तर कम होने से पहले ही पुल को पार कर रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि, किस तरह पार्वती नदी के पुल पर वाहन चालकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है. (water in sheopur) (Heavy rain in sheopur) (Heavy rain in mp) (Parvati river bridge submerged)