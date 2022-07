.

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना मामले में मचे बवाल के बाद अब परीक्षा केंद्रों पर अग्निवीर बनने के लिए छात्रों की भारी भीड़ देखी जा रही है. पहले दिन एयरफोर्स में भर्ती परीक्षा के लिए जिले में पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए. जिनमें देश भर ये आए ढाई हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. सभी युवाओं का मानना है कि देश की सेवा करना सौभाग्य का काम है. और ये अवसर हर किसी को नसीब नहीं होता. चाहे चार दिन के लिए हो या चार साल के लिए. हमारे लिए सेना की वर्दी पहनना गर्व की बात है.(Agneepath Scheme 2022) (Agneepath Recruitment Exam) (Youth reached Gwalior to give recruitment exam in Airforce) (Airforce Agniveers Examination in Gwalior) (Agniveer Exam starts in Gwalior)