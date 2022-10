उज्जैन। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण कर देशवासियों को सौंपा है. महाकाल लोक को लेकर श्रद्धालुओं में भी बहुत उत्सुकता देखी जा रही है. बुधवार सुबह से ही मंदिर में दर्शन करने के बाद महाकाल लोक देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है. महाकाल लोक की भव्यता को देख श्रद्धालुओं की प्रसन्नता साफ तौर पर नजर आई और कहा कि हर स्थल ऐसे ही होना चाहिए. जिससे हमारी संस्कृति के बारे में पता चल सके. pm modi inaugurated mahakal lok, gates of mahakal lok open for devotees, crowd of devotees in mahakal lok

महाकाल लोक देख खुश हुए श्रद्धालु: सुबह 6 बजे से श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक खोल दिया गया है. महाकाल दर्शन करने के बाद महाकाल लोक में लगी भगवान शिव की प्रतिमा और उनसे जुड़ी कहानियों को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी. वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि इस तरीके का भव्य आयोजन हमने पहले कभी नहीं देखा है. जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है, सभी बड़े उत्साहित हैं. श्रद्धालुओं ने कहा कि हम लोग इस परिसर को घूमने के लिए आए हैं. महालोक पहुंचे सभी श्रद्धालु अपने मोबाइल में यहां की सुंदरता को कैद करते दिखाई दिए.

Ujjain Mahakal Lok Song: जाना जोगी दे नाल नीं...सॉन्ग पर कैलाश खेर के साथ मंच पर थिरके सीएम शिवराज, देखें वीडियो

काशी विश्वनाथ से बड़ा है यह कॉरिडोर: महाकाल मंदिर में अलग-अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में अलग-अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस परिसर को घूमने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण और इतनी सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी. काशी विश्वनाथ से बड़ा यह कॉरिडोर है. हर व्यक्ति को यहां आना चाहिए. सनातन धर्म से जुड़ी कहानियां और इतिहास समझने का मौका मिलेगा और एक सुरक्षित वातावरण देखने को मिलेगा. बता दें महाकाल लोक देखने वाले हर श्रद्धालु को बड़ी प्रशंसा हुई. (pm modi inaugurated mahakal lok) (gates of mahakal lok open for devotees) (crowd of devotees in mahakal lok) (ujjain mahakaleshwar temple)