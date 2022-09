शिवपुरी। अंडरब्रिज में पानी भरने से जिले 8 गांवों के लोग परेशान हैं. डोडियाई, हिनोतिया, बछोरया, कनावदा, बसन्तपुरा, भाटी जूर आदि गांव के लोगों में रेलवे के प्रति भारी गुस्सा है. आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि इस बार की बारिश में रेलवे द्वारा महज एक बार ही मोटर लगाकर अंडरब्रिज में भरे पानी को निकाला गया. कई बार इसकी शिकायत रेलवे के जिम्मेदारों से की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई.

रास्ता बंद होने से गुस्साए ग्रामीण पहुंचे ट्रैक पर, ट्रेनें रोकने का प्रयास

पांच दिन से नहीं जा पाए बाजार : ग्रामीण दिनेश रघुवंशी का कहना है कि बीते तीन से चार दिनों में हुई भारी बारिश के चलते रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया. इसके बावजूद रेलवे विभाग के जिम्मेदारों ने यहां से पानी निकालने का प्रयास नहीं किया. बीते 5 दिनों से 8 गांवों के ग्रामीण अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए शहरी क्षेत्र में नहीं जा सके हैं. ग्रामीण हल्के पाल का कहना है कि बीते रोज पूर्व एक युवक को सांप ने काट लिया था, जिसे अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें अंडरब्रिज में से निकलने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी. ग्रामीणों का कहना है कि इस अंडरब्रिज में से न बाइक निकल सकती है और न ही अन्य वाहन. वह अपने गांव में इस अंडरब्रिज में भरे पानी के चलते कैद होकर रह गए हैं.

MP Rail Roko Andolan: उमरिया ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर दिया धरना, ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए पटरियों पर लेटे

रेलवे पटरी पार नहीं करने देती पुलिस : ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी स्थिति में वे जब भी अपनी मोटरसाइकिल को रेलवे पटरी के ऊपर से वाहन निकालना चाहते हैं तो पुलिस उन्हें ऐसा नहीं करने देती है. पुलिस द्वारा जालिया भी लगा रखी हैं. इसी के चलते वह यहां से होकर गुजरने वाली ट्रेन को रोककर अपना विरोध जताने पहुंचे हैं. एसडीएम ब्रजविहारी श्रीवास्तव का कहना है कि ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेलवे विभाग से बातचीत की जा रही है. अंडर ब्रिज में भरे पानी को निकालने के लिए रेलवे विभाग को निर्देशित किया गया है.

