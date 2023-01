सागर। युवा नीति में विद्यार्थियों के साथ श्रमिक, किसान, व्यवसायी सभी शामिल होंगे. उच्च शिक्षा में रामायण, महाभारत के साथ अध्यात्म की शिक्षा भी दी जाएगी. ये विचार उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित युवा नीति निर्माण पर केंद्रित युवा संवाद कार्यक्रम के अवसर पर व्यक्त किए. इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे. (workers and farmers will also included in youth policy)

एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वालों को मिलेगी वरीयता

युवाओं के कारण भारत शक्तिशाली देशः युवा संवाद कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि समय सदैव चलायमान होता है. इसीलिए समय के साथ चलने के लिए हमें अपने आपको परिवर्तनशील करना होगा. इसके हिसाब से हमें अपने आपको बदलाव करना होगा. उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत के लोग हैं. भारत की सभ्यता अपने आप में अनोखी है. यहां सभी लोग अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं. कोरोना काल के समय हमारे देश ने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और इतनी बड़ी महामारी से जीता. यह हमारे युवाओं के कारण संभव हो पाया. आज भारत में 35 फीसद से अधिक युवा हैं. जिनकी बदौलत अब भारत विश्व में शक्तिशाली देश बन गया है. उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी पहचान पूरे विश्व में स्थापित की है. इसका एहसास तब हुआ जब यूक्रेन-रूस युद्ध में हमारे तिरंगे झंडे ने 20 हजार बच्चों को देश तक सुरक्षित पहुंचाया. (India is a powerful country because of youth)

MP उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा एलान, अब PG पाठयक्रम का हिस्सा बनेगी रामायण और गीता

महापुरुषों की जीवनी का भी कराया जाएगा अध्ययनः उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि NCC, एनएसएस का विषय समस्त महाविद्यालयों में प्रारंभ किया गया है. एनसीसी का C सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शासकीय नौकरी में प्राथमिकता एवं कोचिंग देने का प्रावधान किया जा रहा है. डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं को अध्यात्म से जुड़ने के लिए रामायण, महाभारत सहित अन्य ग्रंथ का अध्ययन कराया जाएगा. इसी प्रकार डॉ. हरिसिंह गौर सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन भी कराया जाएगा. मध्य प्रदेश की युवा नीति में विद्यार्थियों के साथ किसान, श्रमिक, व्यवसायी सहित अन्य को शामिल कर उनके विचार लिए जाएंगे एवं उस पर अध्ययन कर उनको अच्छे से अच्छे रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे. (Biography of great men will also be studied) (Sagar youth dialogue)

रोजगार मूलक शिक्षा युवा नीति का मुख्य विषयः पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि युवा नीति के मंथन से युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि रोजगारमूलक शिक्षा देने का कार्य उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मप्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है. जिसके तहत एक लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि युवा नीति के माध्यम से रोजगारमूलक के साथ-साथ स्व रोजगार देने वाली नीति भी तैयार होगी. जिससे हमारे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही बल्कि वह रोजगार देने वाले भी बनेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की योग्यता एवं उनके कौशल से पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है. मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रभावी युवा नीति के माध्यम से मध्यप्रदेश के युवाओं को उनकी इच्छा अनुसार रोजगार मिले, ऐसा प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2023 के मध्यांतर तक हमारा देश जनसंख्या के मामले में नंबर एक होगा. उस समय युवा भी पूरे विश्व में भारत के सर्वाधिक होंगे. (Those having c certificate ncc will get preference)