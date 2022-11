रायसेन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरूवार को रायसेन पहुंचे. जहां सीएम ने जिले की गौहरगंज तहसील के तामोट में सागर टेक्सटाइल मैन्यूफेक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड के 1070 करोड़ की नई परियोजना का अनावरण करने के बाद संबोधित किया. मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सरकार ऐसे उद्योग को तमाम सुविधाएं और सहूलियत देगी, जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों को रोजगार देगी. वहीं समारोह को औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, विधायक सुरेन्द्र पटवा और कंपनी के चेयरमैन सुधीर अग्रवाल ने भी संबोधित किया. (cm shivraj visit in raisen) (textile project unveiling in raisen by cm)

बच्चों को रोजगार देने पर पूरा ध्यान: मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मध्यप्रदेश देश के 10 अग्रणी राज्यों में शुमार है. उनकी कोशिश है कि प्रदेश अव्वल स्थान पर हो, उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल उत्पाद दुनिया भर में निर्यात हो रहे हैं और अपनी अलग पहचान बनाई है. सीएम ने कहा कि उद्योग से प्रदेश के 3 हजार से अधिक बेटे-बेटियों को सीधे रोजगार मिलेगा और हजारों को अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार अर्जित होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा ध्यान बेटे-बेटियों और भांजे-भांजियों को रोजगार देने पर है. अगले एक वर्ष में एक लाख सरकारी नौकरियों के अलावा हर माह करीब 2 लाख युवाओं को स्व रोजगार से भी जोड़ने का काम चल रहा है.

Ujjain News सीएम शिवराज ने किया स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की प्रतिमा का अनावरण

सीएम ने की तारीफ: मुख्यमंत्री ने सागर ग्रुप में 60 फीसदी कामगार महिलाएं होने और परिसर के नशा मुक्त होने पर संस्थान की तारीफ भी की. उन्होंने उद्योगपतियों का आव्हान किया कि वे मध्यप्रदेश में निवेश करें. सीएम ने कहा कि गेंहू सहित अनेक उपज के उत्पादन में मध्यप्रदेश कई राज्यों से आगे है. प्रदेश ने निर्यात में भी कीर्तिमान स्थापित किए है. उद्योग मित्र वातावरण के दृष्टिगत जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होगा. ओद्योगिक निवेश मंत्री ने कहा कि उद्योगों को पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी. इससे पहले मुख्यमंत्री चौहान ने सागर मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड की अत्याधुनिक नवनिर्मित टेक्सटाइल इकाई का अवलोकन किया. सागर ग्रुप की नवीन निवेश परियोजना का अनावरण किया. इस नवीन परियोजना के पूर्ण होने पर निर्मित फेब्रिक देश एवं 20 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा. (cm shivraj visit in raisen) (textile project unveiling in raisen by cm)