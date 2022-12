जबलपुर। मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. यदि यही मोबाइल फोन गुम जाए या फिर चोरी हो जाए तो, लोगों को मोबाइल फोन के मिलने की अमूमन उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन जबलपुर पुलिस ने लोगों में इस उम्मीद को कायम कर दिया है. (Jabalpur police returned smile on the faces) (151 mobiles worth rs 21 lakh returned)

मोबाइल पाकर खिल उठे सभी के चेहरेः जबलपुर पुलिस ने गुम हुए करीब 151 मोबाइलों को ढूढ़कर उनके मालिकों तक पहुंचा दिया है. जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए आंकी जा रही है.यह मोबाइल पिछले 1 साल में गुम हुए थे या फिर चोरी कर लिए गए थे. जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस कंट्रोल रूम में तमाम मोबाइल धारकों को बुलाकर सभी को मोबाइल वापस लौटाए. गुम हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि वे पिछले कई दिनों से मोबाइल फोन को लेकर थाने के सिर्फ चक्कर ही लगा रहे थे. अब जब उन्हें उनके ही गुम हुए मोबाइल फोन मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

अपने मोबाइल पाकर खिल उठे सभी के चेहरे

किस वर्ष में कितने मोबाइल गुम हुए और उनकी कीमतः

1-वर्ष 2018 में गुम हुए 318 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये है मोबाइल धारकों को वापस किये गये है.

2-वर्ष 2019 में गुम हुए 512 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 63 लाख 25 हजार रुपये है मोबाइल धारकों को वापस किये गये है.

3-वर्ष 2020 में गुम हुए 360 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपये है मोबाइल धारकों को वापस किये गये है.

4-वर्ष 2021 में गुम हुए 610 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 63 लाख रुपये है मोबाइल धारकों को वापस किये गये है.

5-वर्ष 2022 के दोनो चरणों में कुल 321 गुम मोबाइल तलाश कर धारकों को वापस किये गये जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 44 लाख रुपये है.6-इसके अतिरिक्त सायबर फ्रॉड संबंधी प्राप्त विभिन्न शिकायतों में वर्ष 2022 में अब तक लगभग 34 लाख 26 हजार 68 रु. आवेदकों को वापस कराये गये है.

साइबर क्राइम ब्रांच की प्रशंसाः पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने साइबर क्राइम ब्रांच की प्रशंसा करते हुए लोगों को साइबर हेल्पलाइन की जानकारी भी दी है. उन्होंने कहा कि साइबर ठगी का शिकार हुए लोग साइबर हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद उन्हें उनकी समस्याओं से निजात मिलेगा.