इंदौर। अपनी पत्नी से घरेलू विवाद के बाद पति ने फांसी लगा ली. घटना के दौरान उसकी पत्नी पुलिस थाने में पति की शिकायत करने गई थी. पत्नी को जब पति के आत्महत्या करने की जानकारी लगी तो पत्नी डर के कारण घर नहीं गई थाने पर ही बैठी रही. हालांकि आत्महत्या के पीछे की क्या वजह बनी इस बात का कोई कारण सामने नहीं आया है.

पत्नी को थाने में मिली सुसाइड की सूचना : पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है. घटना इंदौर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र की है. मूसाखेड़ी में रहने वाले लखन ग्वाले का अपनी पत्नी से सोमवार देर रात किसी बात पर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि कि पत्नी पति की शिकायत करने थाने जा पहुंच गई. वहीं पति ने पुलिस के डर में आकर फांसी लगा कर अपनी जीवनलीला को समाप्त कर लिया. परिजनों को सूचना जब पास के लोगो ने की तो पुलिस भी मौके पर पहुंची.

पुलिस मामले की जांच में जुटी : इसके बाद बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्मॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा. हालांकि इस आत्महत्या का कोई कारण सामने नहीं आया है. पुलिस के जांच अधिकारी नूर मशी का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है. बता दें कि इंदौर में इस तरह के घटनाक्रम पहले भी सामने आ चुके हैं.