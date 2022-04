इंदौर। हीरा नगर थाना क्षेत्र में सिटी बस कंडक्टर से सवारी को लेकर मैजिक वालों ने विवाद किया. इतना ही नहीं, मारपीट कर किराए के पैसों से भरा बैग भी आरोपियों ने गायब कर दिया. पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है. दो की तलाश जारी है. हीरा नगर थाना प्रभारी सतीश पटेल के अनुसार फरियादी राजकुमार की शिकायत पर आरोपी जितेंद्र राहुल उर्फ कला यासीन और विजय के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. बता दें कि आरोपियों ने सुखलिया चौराहा पर एचडीएफसी बैंक के सामने फरियादी के साथ सवारी बैठने की बात को लेकर विवाद किया और इसके बाद आरोपियों ने कंडक्टर से पैसों से भरा हुआ बैग लूट लिया और वहां से फरार हो गए. वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने दो आरोपियों को पकड़ लिया तो वहीं दो आरोपी वहां से फरार हो गए. जिनकी तलाश में पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई कर रही है.

दंपती को टक्कर मारी और लूट लिया : इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले सतीश जायसवाल और उनकी पत्नी आशु जायसवाल देर रात अपने घर से जा रहे थे. वह घर से कुछ दूरी पर पहुंचे तो लोडिंग ऑटो चालक ने उन्हें टक्कर मारी और टक्कर के बाद ऑटो चालक के साथ मौजूद कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई. इसी दौरान ऑटो चालक और उसके साथ कुछ लोगों ने सतीश जायसवाल की पत्नी का मंगलसूत्र और अन्य सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए. इसके बाद पीड़ित सबसे पहले मल्हारगंज थाने पर पूरे मामले की शिकायत लेकर पहुंचे लेकिन पूरा मामला बाणगंगा पुलिस का होने के कारण मल्हारगंज पुलिस ने उन्हें यहां से बाणगंगा थाने पर भेज दिया.

इंदौर में आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलवा रहे आधा दर्जन बुकी पुलिस के टारगेट पर

सीमा क्षेत्र को लेकर पुलिस टालती रही : जब दंपती बाणगंगा थाने पर पहुंचे तो यहां पुलिस ने पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए टाल दिया लेकिन जब दंपती ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी तो लूट का प्रकरण दर्ज किया गया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक दो थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात सामने आईं, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. सीमा क्षेत्र को लेकर फरियादी को भटकाने का यह पहला मामला नहीं है. पुलिस अक्सर ऐसा करती है. (Robbers are uncontroll in Indore) (robbery at two places in Indore)