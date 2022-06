इंदौर। शहर की एमआईजी पुलिस ने क्षेत्र में रहने वाले एक बैंक कर्मी की शिकायत पर राजस्थान के रहने वाले कुतरथ मेहुल के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है. बता दें कि आरोपी ने इंदौर में एक होटल में सेमिनार का आयोजन किया. सेमिनार में कनाडा में विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकलने की बात कही. इस सेमिनार में इंदौर के कई युवाओं के साथ बैंक कर्मी भी पहुंचा था. इसी दौरान वह आरोपी मेहुल के संपर्क में आया.

इंदौर में 50 लोगों को ठगने की बात सामने आ रही है : इसके बाद मेहुल ने उसे भी कनाडा भेजने के नाम पर तकरीबन 25 लाख रुपये ले लिए. ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा इंदौर शहर के अलग-अलग जगह पर भी कई युवाओं को अपने झांसे में लिया और उनसे लाखों रुपए ले लिए. अभी तक तकरीबन 50 लोगों के सामने आने की बात सामने आ रही है. वहीं पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. थाना प्रभारी अजय वर्मा का कहना है कि मामले में काफी बारीकी से जांच की जा रही है.

सारे गहने गिरवी रखकर दिए रुपए : शिकायतकर्ता बैंक कर्मी ने बताया कि कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर उसने ठगी की. और कभी पासपोर्ट बनवाने के नाम पर तो कभी विभिन्न तरह के एक्सपेंसेस के नाम पर ₹25 लाख रुपये ले लिए गए हैं. फरियादी ने पुलिस को बताया कि उसके घर में 13 लाख रुपए के जेवरात रखे थे, जो उसने गिरवी रख आरोपी को दिए थे. बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा इंदौर के विभिन्न होटलों में जब सेमिनार का आयोजन किया जाता था तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए तकरीबन 35000 प्रति व्यक्ति फीस ली जाती थी.

आरोपी अब दे रहा धमकी : इस तरह से आरोपी ने अभी तक कई युवाओं को अपने झांसे में लिया है, वहीं जिस व्यक्ति ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत की है, उसे दिल्ली से लगातार फोन आ रहे हैं. शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.आरोपी द्वारा फोन लगाकर यह धमकी दी जा रही है कि उस पर पुलिस किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है. (50 youths cheated in Indore) (Cheat in name of job in Canada) (25 lakhs cheated from banker)