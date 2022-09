इंदौर। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता ने फांसी लगा ली. चोइथराम अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी एक महिला ने रोहित सिंह नामक युवक को भर्ती किया है. उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया.

Indore में BJP नेता ने फांसी लगाकर दी जान

पत्नी का जिक्र कर पति ने वीडियो बनाकर किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

घटनास्थल राऊ थाना क्षेत्र का : राजेन्द्र नगर थाने के दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि घटनास्थल राऊ का होने के कारण मामला जीरो पर कायम कर वहां जांच के लिए दिया है. बताया जा रहा है कि मृतक की दो पत्नियां थीं. मृतक ने दूसरी पत्नी के घर पर फांसी लगाई. मृतक बीजेपी नेता थे और झाबुआ में नगरपालिका का चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए गए थे. वहां से जब लौट कर आए तो उन्होंने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस बीजेपी नेता से जुड़े लोगों से पूछताछ कर मामले की तह में जाने का प्रयास करेगी. BJP leader hanged himself, Suicide in Indore, Returned from Jhabua and suicide