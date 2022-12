इंदौर। फिल्म अभिनेता सोनू सूद एक दिनी दौरे पर इंदौर पहुंचे. वह इंदौर एयरपोर्ट से सीधे उज्जैन के लिए रवाना हो गए और वहां पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही महाकाल लोक का भी भ्रमण करेंगे. इस इस दौरान सोनू सूद ने इंदौर की जमकर तारीफ की. साथ ही कोरोना को लेकर मदद की बात भी कही. (Been coming indore since childhood)

इस शहर से अच्छी तरह से वाकिफ हूंः फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने कहा वह यहां बचपन से आते रहे हैं. एक तरह से यह मेरा घर दूसरा घर ही है. वह यहां से सीधे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह इंदौर पहले भी कई बार आ चुके हैं. जब वह छोटे थे उस समय गर्मियों की छुट्टी में वह इंदौर आते थे. यहां के सराफा, 56 दुकान, पलासिया, लालबाग से वह अच्छी तरह से वाकिफ है. (I know this city very well)

Raveena Tandon रवीना टंडन ने स्कूटी से की भोपाल की सैर, गर्मा गरम समोसों का लिया मजा

जरूरत पड़े तो फोन करेंः निश्चित तौर पर इंदौर स्वच्छता में एक के बाद एक जिस तरह से अवार्ड ले रहा है, काफी खुशी की बात है. इस तरह से अच्छे काम करते रहिए और अवार्ड लेते रहिए. वही इस दौरान सोनू सूद ने कहा कि उज्जैन से वापस आने के बाद यदि समय रहा तो इंदौर की विभिन्न जगह पर एक बार फिर वहां जाऊंगा. उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही सबके लिए प्रार्थना करूंगा. इसके अलावा जब उनसे कोरोना को लेकर प्रश्न किया गया तो उनका कहना था कि नंबर वही है यदि जरूरत पड़े तो जरूर फोन करें. (Said number is same if needed in corona do call)