गुना। जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड के लेबर रूम में भर्ती पीड़ित छात्रा से मिलने के लिए राजनेता प्रतिबंधित क्षेत्र में भी राजनीति चमकाने पहुंच गए. लेबर रूम व मैटरनिटी वार्ड में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, वार्ड में प्रसूता महिलाएं थीं, लेकिन सभी नियमों को तोड़ते हुए नेता वार्ड के अंदर पीड़ित से मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह समेत अन्य नेता अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आए. लेबर रूम के बाहर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था पुरुषों का प्रवेश वर्जित है.

कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान

अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा: शासन की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी पुरुष लेबर रूम में प्रवेश नहीं करेगा, केवल महिला डॉक्टर्स और इलाजरत महिलाएं ही कक्ष में मौजूद रह सकती हैं. लेबर रूम Do Not Disturb की तर्ज पर कार्य करता है. लेबर रूम के अंदर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है. लेबर रूम को बेहद उच्चस्तरीय प्रोटोकॉल के साथ बनाया जाता है जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन गुना के जिला अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड और लेबर रूम के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नेताओं द्वारा राजनीति का अड्डा बना दिया गया. वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है.

चाचौड़ा में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल, लक्ष्मण सिंह ने किया चक्काजाम

छिंदवाड़ा में बलात्कार के आरोपी का मकान ध्वस्त: शनिवार को ग्राम पायली में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में फिर बुलडोजर चलाया गया. पायली में दुराचार के आरोपी का मकान प्रशासन ने ढहा दिया. पायली में आरोपी सनिल कुमरे ने अपने रिश्ते की बहन के साथ दुराचार किया था. इस मामले में उसका पायली में सरकारी जमीन पर बना मकान ढहा दिया गया. एसडीएम परासिया मनोज प्रजापति, एसडीओपी अनिल शुक्ला, तहसीलदार महेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार प्रजीत बंसोड और राजस्व, पुलिस की पूरी टीम पायली पहुंची और बुलडोजर से मकान जमींदोज कर दिया. आरोपी ने लगभग पांच लाख रुपयों की शासकीय जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था. प्रशासन की टीम जब पहुंची तो मकान में आरोपी का परिवार था, आरोपी फिलहाल जेल में है. आरोपी के परिजनों ने प्रशासन से मकान न तोड़ने की गुहार लगा, प्रशासन से कहीं और रहने का इंतजाम कराने की बात भी कही. परिवार के लोगों ने फिलहाल पड़ोस में शरण ली है.

