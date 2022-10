गुना। चाचौड़ा में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है. नाबालिग एक मकान के पीछे बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी. जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं घटना से नाराज जहां स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया. वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने चक्काजाम कर दिया. जिसके बाद प्रशासन उन्हें मनाने पहुंचा. (Guna Crime News) (Gang Rape With Minor In Guna) (Mla Laxman Singh Ruckus In Guna)

नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप,

एक मकान में बेहोश मिली नाबालिग: दरअसल, चाचौड़ा में बीते दिन छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन जब शाम होने तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाशना शुरू कर दिया. सूचना मिली कि लड़की एक मकान के पीछे बेहोशी हालत में पड़ी है. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चाचौडा पुलिस ने घटनास्थल से उठाकर छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया. बताया जा रहा है कि छात्रा का अपहरण करने के बाद नशीला पदार्थ खिलाकर बंद कमरे में रेप किया गया है. वहीं होश में आने के बाद छात्रा ने पुलिस को बयान दे दिया है. महिला सब इंस्पेक्टर रचना खत्री ने पीड़िता का बयान दर्ज किया है.

विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया चक्काजाम

एमपी के टीकमगढ़ जिले में युवती के साथ हैवानियत, 6 युवकों ने किया गैंगरेप, मारपीट और अननेचुरल सेक्स

कांग्रेस विधायक ने किया चक्काजाम: घटना से नाराज चाचौड़ा के स्थानीय लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए और रैली निकाली. वहीं चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने चक्काजाम किया तो प्रशासन भी उन्हें मनाने के लिए सड़क पर बैठ गया. एसडीएम वीरेंद्र बघेल और एसडीओपी दिव्या राजावत सड़क पर बैठ गए. लक्ष्मण सिंह ने आरोपियों की फांसी की मांग की है. लक्ष्मण सिंह के साथ चक्काजाम पर बैठे कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए. पूर्व भाजपा विधायक ममता मीना और उनके पति रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रघुवीर सिंह मीना ने भी धरना दिया. मामले में फिलहाल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. छात्रा के साथ गैंगरेप की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह चौहान द्वारा की गई है. एडिशनल एसपी ने बताया कि गैंगरेप के मामले में 6 आरोपी चिन्हित किये गए हैं. आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं. चाचौड़ा में पिछले कुछ दिनों से स्कूली छात्राओं को टारगेट किया जा रहा. बेटी के साथ गैंगरेप के मामले में पीड़ित पिता ने भी बयान दिया है. पीड़िता की मां वर्तमान में चाचौड़ा नगर परिषद की कांग्रेस पार्षद भी है. फिलहाल पीड़ित छात्रा का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. (Guna Crime News) (Gang Rape With Minor In Guna) (Mla Laxman Singh Ruckus In Guna) (Guna People Demanded Hanging Of Accused)