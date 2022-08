दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से दिल दहला देने वाली खबर आई है. तेंदूखेड़ा के बाद जबेरा और दमोह नगर में तीन और मासूमों की जल समाधि ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. बीती देर रात दमोह में दो और जबेरा में एक मासूम का शव निकाला गया. लोगों ने प्रशासनिक अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए धरना दिया. उनका आरोप है कि पुलिस ने समय पर बच्चों की खोजबीन शुरु नहीं की. Damoh 6 children died due to drowning

ग्रामीणों ने निकाले बच्चों के शव

जबेरा में एक बच्चे की मौत: घटना जबेरा थाना अंतर्गत ग्राम घाट खमरिया की है. 15 वर्षीय सत्यम प्रजापति अवैध खनन की तलैया में नहा रहा था. इसी दौरान वह गहराई में चला गया. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरु की. शव मिलने पर उसे जबेरा के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. One child died due to drowning in Jabera

धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण

दमोह नगर में तलैया में दो छात्र डूबे: ऐसा ही मामला दमोह नगर के किशुन तलैया में सामने आया. बुधवार सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकले दो बच्चों के शव बरामद किए गए. दरअसल महाराणा प्रताप स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्र अंकित पटेल और राज रैकवार स्कूल से घर वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन करने के बाद रात नौ बजे उनके बैग किशुन तलैया के पास पड़े मिले. जिसके बाद पुलिस और होमगार्ड के गोताखोरों को सूचना दी गई. लेकिन दोनों ही विभागों ने रात्रि में इंतजाम न होने का बहाना बनाकर सर्च ऑपरेशन से इंकार कर दिया. इसके बाद समाज के युवाओं ने तालाब में छलांग लगाई और शवों को खोजना प्रारंभ किया. रात्रि के 1 बजे के दोनों के शव किशुन तलैया से बरामद किए गए. Two students drowned in Talaiya in Damoh Nagar

दमोह में डूबने से बच्चों की मौत

लोगों का फूटा गुस्सा, दिया धरना: इस घटना से परिजनों और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंबेडकर चौक पर धरना दे दिया. पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की. साथ ही खनिज विभाग के खिलाफ नारे लगाए. लोगों का आरोप है कि ''अवैध उत्खनन के कारण जगह-जगह तालाब बन गए हैं और उनमें बच्चे डूब रहे हैं. यदि प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त होती यह सब नहीं होता. शव निकाले जाने के बाद लोगों ने एंबुलेंस बुलाने के लिए अस्पताल को सूचना दी लेकिन एंबुलेंस भी नहीं पहुंची. उसके बाद शवों को बाइक से लाया गया''.

तेंदूखेड़ा में डूबने से तीन बच्चों की मौत: इससे पहले जिले के तेंदूखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम नरगुवां में 3 मासूमों की पानी में डूबने से मौत हो गई. बताया जाता है कि चार बच्चे नहाने के लिए गांव के बाहर बने तालाब पर गए थे. इसमें से 3 बच्चे नहाते समय पानी में डूब गए. जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आए तो डरे सहमे चौथे बच्चे ने आकर परिजनों को उनके डूबने की बात बताई. जिसके बाद परिचन तालाब पर पहुंचे और बच्चों को खोजने के लिए प्रयास शुरू कर दिए. ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना हंड्रेड डायल को दी लेकिन 1 घंटे से अधिक समय तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. मृतकों में 12 साल का कल्प नामदेव, 14 साल का राज साहू और 13 साल का कपिल जैन शामिल है.

