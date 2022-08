दमोह। पहाड़ी अंचलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण नदियां अपने उफान पर हैं. कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं. इसी बारिश के कारण शुक्रवार की देर शाम एक युवक सुनार नदी में बह गया. बताया जाता है कि राजू आठ्या पुत्र मोती आठ्या 23 वर्ष निवासी ग्राम धौराज अपने साथियों के साथ चकेरी और हिंगवानी के बीच सुनार नदी पर बने पुल पर पानी देखने गया था.

अचानक बढ़ा जलस्तर : वह पुल के बीच में ही खड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव के कारण वह भी उसी में बह गया. जैसे ही युवक बहा तब उसके साथियों ने ग्रामीणों और परिजनों को इसकी सूचना दी. ग्राम के ही कुछ गोताखोरों ने पानी में उतर कर उसे खोजने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ भी सुराग नहीं मिला. तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई लेकिन रात हो जाने के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी.

थानों की पुलिस को सूचना दी : ग्रामीणों ने संभावना व्यक्त की है कि युवक बह कर हटा तरफ पहुंच गया होगा. उधर, हटा पुलिस को मामले की सूचना दी गई लेकिन वहां पर भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा. युवक को खोजने के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजने की तैयारी की जा रही थी youth washed away in flood, Flood in Sunar river of Damoh