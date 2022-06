भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि 1 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए बुधवार दोपहर तीन बजे से प्रचार पर रोक लगा दी गई. दूसरे चरण का मतदान प्रदेश की 106 जनपद पंचायतों, 7655 ग्राम पंचायतों में होगा.- दूसरे चरण के मतदान के लिए 23 हजार 967 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. इनमें 1 करोड़ 31 लाख 44 हजार 27 मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे.

वोटिंग के बाद होगी काउंटिंग, रिजल्ट 14 को : पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मतपत्र के माध्यम से मतदान से कराया जाएगा. मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. मतदान केन्द्र पर मतदाता को 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा. त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदों की मतगणना मतदान खत्म होने के बाद मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी, लेकिन मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम का ऐलान विकासखंड मुख्यालय पर 14 जुलाई को किया जाएगा.

त्रि स्तरीय पंचायत के दूसरे चरण का मतदान कल

सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम : चुनाव को निपक्ष और बिना भय के कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं. प्रदेश भर में लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया गया है. अभी तक प्रदेश में 2 लाख 57 हजार 945 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं. साथ ही अभी तक 1230 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं. प्रदेश में पहली बार गड़बड़ी और विवादा की आशंका को खत्म करने के लिए उम्मीदवारों से 25 हजार रुपए का बॉंड भी भरवाया गया है. प्रदेश में करीब चार लाख प्रतिनिधियों का चुनाव तीन चरणों में कराया जाएगा. इसमें जिला पंचायत के 875 सदस्य, 52 जिलों के जनपद पंचायत सदस्य, 313 जनपदों के 22 हजार 921 सरपंच और 3 लाख 63 हजार पंचायन चुने जाएंगे. प्रदेश की 91 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिसका कार्यकाल नवंबर 2022 तक पूरा होगा.

इन जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : 1 जुलाई को जिला राजगढ़, रायसेन के उदयपुरा, गैरतगंज, बेगमगंज, जिला सीहोर के नसरूल्लागंज, इछावर, जिला विदिशा के सिरोंज, नटेरन, जिला खरगोन के महेश्वर, बड़वाह, खण्डवा के खालवा, पुनासा, जिला धार के गंधवानी, धरमपुरी, मनावर, जिला झाबुआ के झाबुआ, मेघनगर, रानापुर, रामा, जिला बुरहानपुर के खकनार, जिला अलीराजपुर , जोबट, जिला बड़वानी के ठीकरी, राजपुर, निवाली, जिला गुना के राघौगढ़, चाचोड़ा, जिला शिवपुरी के पिछोर, नरवर, कोलारस, जिला अशोकनगर के ईसागढ़, जिला दतिया के सेवढ़ा, भाण्डेर, जिला जबलपुर के मझौली, पाटन शाहपुरा, छिंदवाड़ा के सौंसर, पांढुर्ना, परासिया, बिछुआ, जिला सिवनी के लखनादौन, धनोरा ,बालाघाट के लांजी, किरनापुर, कटंगी, जिला मंडला डिंडौरी , कटनी, उज्जैन , आगर -मालवा , मंदसौर , सागर , छतरपुर , टीकमगढ़, निवाड़ी , पन्ना ,रीवा, सिंगरौली , सतना ,नर्मदापुरम, बैतूल , शहडोल , भिंड , श्योपुर , मुरैना में मतदान होगा.