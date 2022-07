भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में उम्मीद से कम वोटिंग से बीजेपी व कांग्रेस दोनों दल परेशान हुए. इसी को देखते हुए दूसरे चरण में दोनों ने दलों ने जान लगा दी. बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लगातार रोड शो और सभाएं कीं, वहीं वीडी शर्मा, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्थानीय विधायकों ने जमकर मेहनत की है. उधर, कांग्रेस के लिए कमलनाथ ने कई सभाएं और रोड शो किए.

मुरैना में तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर : मुरैना महापौर चुनाव को लेकर सभी की निगाहे हैं. 2013 के चुनाव में बीजेपी के ऐलान के बाद 2015 में मुरैना को नगर निगम बनाया गया था. 2015 में बीजेपी ने मुरैना महापौर के रूप में बीजेपी के अशोक अर्गल ने जीत दर्ज की थी. इस बार कांग्रेस की तरफ से शारदा सोलंकी और बीजेपी की ओर से संघ पृष्ठभूमि के नेता मुकेश जाटव की पत्नी मीना जाटव मैदान में हैं. मीना जाटव के लिए मुख्यमंत्री रोड शो और सभाएं कर चुके हैं. केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खूब सक्रिय हैं. मुरैना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केन्द्रीय मंत्री तोमर और सिंधिया की साख दांव पर है. उधर, कांग्रेस भी पीछे नहीं है. कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ यहां सभाएं कर चुके हैं.

214 निकायों में कल डाले जाएंगे वोट

रीवा निगम कौन फतह करेगा : 1994 में रीवा नगर निगम अस्तित्व में आई है. रीवा को नगर निगम पर बीजेपी का दबदबा रहा है. पिछले करीब 21 सालों से रीवा नगर निगम पर बीजेपी का लगातार कब्जा है. बीजेपी ने इस बार प्रबोध व्यास को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अजय मिश्रा मैदान में हैं. बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा ने खूब पसीना बहाया है. मुख्यमंत्री ने भी रीवा में रोड शो किया है. वहीं कमलनाथ यहां जोरदार सभा कर चुके हैं. उन्होंने यहां से सभा कर बीजेपी को खूब ललकारा था.

मालवा की हाईप्रोफाइल सीट पर कांटे की टक्कर : मालवा की हाईप्रोफाइल सीट रतलाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव में एक-दूसरे को खूब टक्कर दी है. कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कमलनाथ ने शानदार रोड शो निकाला और कई पक्षों से अलग-अलग चर्चा भी की. उधर, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रोड शो कर चुके हैं. बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को स्थानीय विधायक चेतन कष्यप की अनुशंसा पर मैदान में उतारा था, इसलिए सीधे तौर पर उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है.

214 निकायों में कल डाले जाएंगे वोट

MP Urban Body Election: दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म, 13 जुलाई को मतदान, पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत

देवास में दो गृहणियों के बीच मुकाबला : देवास में नगर निगम महापौर पद की बीजेपी और कांग्रेस की दोनों उम्मीदवार पहली बार राजनीति में उतरी हैं. जीतीं तो पहली बार घर से बाहर शहर संभालेंगी. बीजेपी उम्मीदवार गीता अग्रवाल को क्षेत्रीय बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार के अनुशंसा पर मैदान में उतारा गया है. गीता के पति क्षेत्रीय विधायक के पुराने समर्थक रहे हैं. देवास में शिवराज सिंह चौहान ने दो दिन पहले रोड़ शो किया था। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की. उधर, कांग्रेस की तरफ से देवास में सज्जन सिंह चौहान मैदान संभाले हुए हैं. कटनी नगर निगम महापौर के बीजेपी विधायक संजय पाठक की पसंद के आधार पर ज्योति दीक्षित को मैदान में उतारा है. कटनी का किला बचाने के लिए बीजेपी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केन्द्रीय मंत्री सिंधिया और वीडी शर्मा तक मोर्चा संभाले हुए हैं. उधर कांग्रेस ने भी चुनाव में खूब पसीना बहाया है. (Second Phase of Urban Body Election MP) (Votes cast tomorrow in 214 bodies) (Votes cast tomorrow 5 municipal ) (Credibility of many BJP leaders at stake)