भोपालः दीपावली से पहले मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल ग्वालियर से प्रदेश के पश्चिम में मौसम शुष्क बना हुआ है. बादल छा रहे हैं और रात में सर्दी बढ़ी रही है. कई क्षेत्रों में गुलाबी ठंड की दस्तक देखने को मिली है. प्रदेश में सबसे कम तापमान रायसेन और मंडला में रिकॉर्ड किया गया है. 14 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सर्दी की संभावना बढ़ती नजर आ रही है. (mp chance of increasing cold now) (mp weather update) (strong winds will blow on diwali)

अब ठंड बढ़ने की संभावनाः बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है. जिसके चलते अब बारिश की बजाए ठंड बढ़ने का अनुमान है. इस साइक्लोन से प्रदेश में बारिश नहीं होगी, लेकिन बर्फीली हवा चल सकती है. जिसकी वजह से राजधानी सहित मध्यप्रदेश में ठंडक बढ़ेगी. साइक्लोन के 25 अक्टूबर को इसके पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है. (mp chance of increasing cold now) (mp weather update) (strong winds will blow on diwali)

दीपावली में चलेंगी तेज हवाएंः इस वजह से देश के कई हिस्सों में दीपावली के दौरान भारी बारिश के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार के साथ तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. बंगाल की खाड़ी में 3 साल बाद कोई चक्रवात आ रहा है. इससे पहले अक्टूबर 2018 में तितली साइक्लोन आया था. मध्यप्रदेश में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन इस सिस्टम का असर यहां के तापमान पर असर डालेगा. इस दौरान दिन के तापमान में गिरावट होती है. (mp weather update) (strong winds will blow on diwali) (mp chance of increasing cold now)

अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पूरी तरह से असर करेगी ठंडः मध्यप्रदेश में अभी सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से पूरी तरह से ठंड आ सकती है. अगर हिमालय में अगले 24 घंटे बर्फीला तूफान आने के आसार हैं. अगर ऐसा हुआ तो मौसम और ठंडा हो जाएगा. मध्यप्रदेश में दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है. अधिकतम तापमान 20 से लेकर 34 डिग्री के बीच चल रहा है. जबकि रात का पारा 20 डिग्री के नीचे आ चुका है. (mp totally cold effect in last week of october)