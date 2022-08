भोपाल। प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों की फोटो लगाने की व्यवस्था की जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग के साथ जनजातीय कार्य विभाग से संचालित सभी विद्यालयों में भी यही नियम लागू होगा. राज्य सरकार को पिछले सालों में ये शिकायतें मिली हैं कि ग्रामीण अंचलों में पदस्थ होने वाले शिक्षक खुद स्कूल न जाकर आस-पास के लोगों को इसके लिए तैनात कर देते हैं. वेतन के रूप में मिलने वाली कुछ राशि भाड़े के शिक्षकों को दे देते हैं.

जनजातीय स्कूलों में यही नियम : शिकायतों के अनुसार प्रदेश के कई गांवों में शिक्षक ऐसा कर रहे हैं. इससे वे स्कूल जाने से बच जाते हैं और वेतन पाते रहते हैं. दूसरी ओर जो उनके स्थान पर पढ़ाने के लिए जाते हैं, वे बेरोजगारी के चलते इस काम को करते हैं. इन शिकायतों को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जनजातीय इलाकों में हर स्कूल में शिक्षकों के फोटो लगाए जाएंगे. सरकार 15 अगस्त के बाद इस काम में तेजी लाएगी.

लगातार मिल रही हैं शिकायतें : स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि विभाग को कई स्थानों जोकि दूरदराज ग्रामीण अंचल के इलाके हैं, वहां पर इस तरह की शिकायत मिल रही थीं. शिकायतों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम शिक्षकों के ऐप में अपडेशन करा रहे हैं और स्कूलों में टीचर के फोटो भी लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं.