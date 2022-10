Mp High Court: तीन साल में दो माह के लिए ड्यूटी से कॉल ऑफ पर हाई कोर्ट का स्थगन, होमगार्ड सैनिकों ने नए नियम को दी थी चुनौती

होमगार्ड सैनिकों को तीन साल में दो माह के लिए ड्यूटी से कॉल ऑफ करने के नए नियम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नए आदेश के परिपालन पर स्थगन आदेश जारी किए हैं.

Rewa TRS College scam: कॉलेज को बनाया भ्रष्टाचार का आधार, आर्थिक अनियमितता के आरोप में नप गए तीनों प्राचार्य

विंध्य क्षेत्र के सबसे पुराने कॉलेज TRS कालेज से सामने आए घोटाले के आरोप में शुक्रवार के दिन तीन पूर्व प्राचार्यों को जेल भेज दिया गया है. (Rewa TRS College scam) इन तीनों पर साढ़े चार करोड़ के घोटाले का आरोप है. मामला सामने आने के बाद EOW ने प्रकरण दर्ज जांच शुरू की थी, EOW ने तीनों पूर्व प्राचार्यो का चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया, तीनों पूर्व प्राचार्यों द्वारा जमानत आवेदन लगाया गया था, (Rewa scams of four and a half crores) जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया, लिहाजा तीनों पूर्व प्राचार्यों को मेडिकल के बाद केंद्रीय जेल भेज दिया गया है.

Gwalior: शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम में हंगामा, विपक्षी पार्षदों ने अधिकारियों पर लगाए मनमानी के आरोप

ग्वालियर में नगर सरकार को आईना दिखाते हुए विपक्षी पार्षदों ने परिषद की बैठक में निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर जमकर हंगामा किया. विपक्ष ने कहा पिछले 3 सालों से अधिकारीे शहर के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे है, जैसे उन्हें शहर से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अब ऐसे अधिकारियों को ग्वालियर के विकास में रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा. चाहे लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ना पड़े या अन्य तरीके से लापरवाह अधिकारियों को ठीक करके रहेंगे.

Sheopur Road Accident:रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, एक की मौत, 6 लोग घायल

Sheopur Road Accident:नशे में धुत चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर-ट्राली के पलट जाने का मामला सामने आया है. (Sheopur Tractor Trolley Overturned) इस हादसे में एक किशोर की मौत हो गई तो वहीं अन्य घायलों को अस्पलाल में भर्ती कराया गया है. (sheopur Sadak Hadsa) अस्पताल चौकी प्रभारी द्वारका प्रसाद का कहना है कि, गोरस के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी. ट्रॉली में सवार छह लोग घायल हो गए जबकि, एक एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है. मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

Jabalpur High Court: अवैध रूप से प्रवेश देने के मामले में हाई कोर्ट सख्त, कहा-मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी छात्रों को प्रदान करे 25-25 हजार का हर्जाना

जबलपुर हाई कोर्ट ने एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को अवैध रूप से प्रवेश देने के मामले में कड़ा एक्शन लिया है. युगलपीठ ने कॉलेज पर पचास हजार रूपये की कॉस्ट लगाते हुए प्रत्येक छात्र को 25-25 हजार रूपये हर्जाना के तौर पर देने के निर्देश जारी किये हैं. दरअसल यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में लैब टैक्निशियन के कोर्स में 50 विर्द्यार्थियों को दाखिला दिया गया था, अब यूनिवर्सिटी विर्द्याथियों को परीक्षा में शामिल नहीं कर रही है. इसको लेकर डिण्डौरी स्थित नर्मदा पैरामेडिकल साइंस कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

Saturday Jyotish Guru Rashifal: इन राशियों में बन रहे लाभ ही लाभ के योग, जानिए आज के लकी राशिफल के बारे में

ग्रहों की चाल बदलने से कई राशियों के भाग्य खुलते नजर आ रहे हैं. आज के जो तीन लकी राशिफल हैं, इनके लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय है. लगभग इनके हर काम बनते नजर आ रहे हैं. आखिर इन राशिफल के जातकों के लिए क्या कुछ है खास साथ ही ज्योतिष गुरु ने बताया है कि आज किन किन कामों के लिए है विशेष शुभ मुहूर्त.

Prem Rashifal 29 October 2022: आज रोमांटिक बीतेगा इन राशियों का दिन जानें अपनी राशि का हाल

Prem Rashifal 29 october 2022 राशियों के आधार पर ही इंसान अपने प्यार और रिश्तों के भविष्य का आंकलन करता है. ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से जानिए आज किन राशि वालों की लव लाइफ में रोमांस आएगा और किन राशि के जातकों की लव लाइफ में उतार-चढ़ाव आएंगे. आइए जानते हैं आज का प्रेम राशिफल.

Aaj Ka Panchang 29 October: लाभ पंचमी आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 29 October: हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है. पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है. मूल तौर पर पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है. ये पांच अंग- तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण हैं. यहां हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुर्हूत, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षण, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास आदि की जानकारी देते हैं. आएये जानते हैं. आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय.

MP Fuel Price Today 29 October: आज श्योपुर में बिक रहा सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल, जानिये अपने शहर का रेट

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखा जा रहा है. आज शनिवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Horoscope For 29 October:मिथुन राशि के जातकों को मिलेगी सफलता, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा (Shiv Malhotra) से आज का राशिफल.