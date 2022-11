MP में राहुल का नया रंग, धर्म और परंपरा का दिखा संगम, ओंकारेश्वर के दर्शन कर, की मां नर्मदा की आरती

भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के तीसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे (rahul gandhi in omkareshwar). जहां राहुल गांधी और प्रियंका सहित कई कांग्रेस नेताओं ने ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग के दर्शन कर मां नर्मदा की आरती की. इसके बाद यात्रा मोरटक्का में रात्रि विश्राम करेगी. खरगोन में बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी यात्रा को ज्वाइन किया.

Bejendra Sang Rahul: MP में राहुल की यात्रा को मिला बॉक्सर का पंच, विजेंद्र से मिलकर राहुल ने दिया मूछों पर ताव

Bharat Jodo Yatra MP: राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' में शुक्रवार के दिन बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह शामिल हुए. इस यात्रा की तस्वीर खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने लिखा, ''मूछों पर ताव, बाजुओं में दम, फौलादी इरादे, जोशीले कदम!'' वहीं कांग्रेस ने फोटो के साथ 'वखरा स्वैग लिखा'. तस्वीर में राहुल गांधी और विजेंदर सिंह मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं.

MP में राजस्थान का रण, जयराम रमेश बोले- कांग्रेस को गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का शीत युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है (politics of rajasthan). वहीं राजस्थान की सियासत की चर्चा मध्यप्रदेश में भी होने लगी है. इस समय भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में है. यात्रा का आज तीसरा दिन है और यात्रा खरगोन में है. जहां सनावद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागनी नायक ने मिलकर प्रेस वार्ता की. प्रेसवार्ता में जयराम रमेश ने कहा (jairam ramesh statement on politics of rajasthan) कि अशोक गहलोत पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जबकि सचिन पायलट युवा, ऊर्जावान और लोकप्रिय नेता हैं.

Rewa Court के आदेश पर SDOP, TI, SI के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी

रीवा गुढ़ निवासी एक महिला ने डभौरा एसडीओपी विनोद सिंह के साथ 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया था. गवाहों का बयान सुनकर न्यायालय ने SDOP विनोद सिंह सहित नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के साथ 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए. मामले में सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया है. बताया गया कि, अपने घर में नहा रही महिला को इन पुलिसकर्मियों ने घसीटकर पीटा था. इसके बाद बिना महिला पुलिस की उपस्थिति में थाने ले जाया गया. इससे आहत होकर महिला ने कई जगह शिकायत की थी. लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. घटना 13 मई 2018 की बताई जा रही है.

Bhopal Crime रिश्ते शर्मसार! सौतेले पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार

राजधानी भोपाल में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक सौतेला पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता की बहुत पहले से उस पर बुरी नीयत थी.

सलूजा के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस की सफाई, पार्टी से निकाल दिए गए गद्दार कहीं भी जा सकते हैं

मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया के उपाध्यक्ष रहे नरेंद्र सलूजा अब पार्टी छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, आज सीएम शिवराज ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है. वहीं जहां सलूजा का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो कांग्रेस ने भी अब बयान जारी करते हुए कहा है कि सलूजा को पार्टी से निष्कासित किया गया है.

राहुल की Bharat Jodo Yatra में देश विरोधी नारेबाजी, कांग्रेस बोली VIDEO कूटरचित, बताया बीजेपी की साजिश

खरगोन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ोयात्रा के दौरान देश विरोधी नारेबाजी करते हुए एक युवक की आवाज सुनाई देती है. इस वीडियो को कांग्रेस ने कूटरचित करार देते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी राहुल की यात्रा की अपार सफलता को देखते हुए घबराई हुई है और इस तरह के षड़यंत्र रच रही है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है जिसमें देश विरोधी नारे लगाता हुआ एक युवक को सुना जा सकता है.

Bharat Jodo Yatra लगे देश विरोधी नारे, CM बोले क्या फिर भारत तोड़ने की साजिश, कांग्रेस ने बताया बेशर्म जालसाज पार्टी

भारत जोड़ो यात्रा (bharat jodo yatra) को मध्यप्रदेश में लोगों का समर्थन और विवाद दोनों ही मिल रहे हैं. यात्रा के तीसरे दिन बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर देश विरोधी नारे लगवाने के आरोप लगाए हैं (anti national slogans in bharat jodo yatra). वहीं सीएम ने कार्रवाई की बात कही है. तो कांग्रेस ने इस वीडियो को फेक और बीजेपी की साजिश बताते हुए bjp को बेशर्म जालसाज पार्टी करार दिया है.

MP में ठुठरने पर मजबूर करेगी सर्दी, छतरपुर, जबलपुर में चलेगी शीतलहर, जाने डॉक्टर ने क्या दी सलाह

देश के उत्तरी इलाके में वेस्टर्न डिस्टरबेंसे सिस्टम के एक्टिव होने से सर्द हवाओं में बदलाव महसूस किया जा रहा है, (MP Weather Today)इसके चलते शहर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजधानी भोपाल का कल यानी गुरूवार का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री से बढ़ कर 11.4 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन प्रदेश में अगले दो-तीन दिनों में सर्दी लोगों को दिन में भी ठुठरने पर मजबूर करेगी.

एक पेड़ में इतने सारे मसाले, Allspice की खुशबू से महक उठेगा किचन, जानें क्या है कैनोपी की खासियत

मध्यप्रदेश में ऑलस्पाइस प्लांट उगाया जा रहा है. ऑल स्पाइस मतलब एक ही पेड़ में सारे मसाले एक साथ. जिसका इस्तेमाल सभी तरह की सब्जियों में किया जा सकता है. इस खास पौधे की पत्तियों को लेमन टी में भी यूज किया जा सकता है. इसके साथ ही इस पौधे की पत्तियों का कई तरह की बीमारियों के निवारण में भी उपयोग किया जाता है. ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कई खासियतों से भरा महज 6 फीट लंबा यह पेड़ कौन सा है. देखिए यह रिपोर्ट