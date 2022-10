भारी बारिश में गिरी प्राइमरी स्कूल की जर्जर छत, बड़ी दुर्घटना टली, देर रात हुआ हादसा

नीमच। भारी बारिश के चलते जिले के मनासा के गांव देवरी पड़दा के प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई. हादसे में पहले से ही जर्जर स्कूल भवन की बिल्डिंग और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई. घटना शुक्रवार रात की है. स्कूल पहले से ही जर्जर था, जब बारिश तेज हुई तो भवन की छत जमीन पर गिर गई. गनीमत ये रही की हादसा रात के समय हुआ, इस समय क्लासेस नही चल रहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. जर्जर स्कूल भवन को लेकर जिम्मेदारों और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को पूर्व में कई बार अवगत कराया था, लेकिन आज तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया.

पंचायत सचिव की दबंगई, रास्ते को लेकर हुआ विवाद, 21 साल के युवक पर कुल्हाड़ी से कर दिया वार

उज्जैन। महिदपुर तहसील के झारड़ा थाने के ग्राम बहादुरपुरा से पंचायत सचिव बालमुकुंद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता दिखाई दे रहा है. पंचायत सचिव रास्ते से निकलने की बात को लेकर युवक दशरथ आंजना उम्र 21 वर्ष को कुल्हाड़ी से हमलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल फरियादी ने थाना झारड़ा में पंचायत सचिव बालमुकुंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. इससे पहले भी पंचायत सचिव और फरियादी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो चुका है. बालमुकुंद ने उसके हाथ और सिर पर कुल्हाड़ी मारी. ujjain panchayat sachiv hit boy with axe, ujjain panchayat secretary beat man with axe

Sheopur: ये है जानलेवा लापरवाही! तेज बारिश ने नदी नालों उफान पर, वीडियो में देखें- कैसे जान जोखिम में डालकर पटरी पार कर रहे लोग

श्योपुर। पिछले 15 घंटे से रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से जिलेभर के नदी नाले एक बार फिर से उफान पर पहुंच गए हैं. पार्वती नदी में उफान आने से नदी पर बना पुल जलमग्न हो गया है. इन हालातों में श्योपुर का राजस्थान के कोटा, खातोली सहित कई शहरों से संपर्क कट गया है. इस दौरान बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है, जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. पार्वती नदी के पुल पर मौजूदा हालातों में करीब ढाई फीट पानी है. नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए भी एक बस ड्राइवर ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी. निजी बस ड्राइवर यात्रियों से भरी हुई बस को पानी में डूबे हुए पुल से पार कराता हुआ नजर आया.

Ujjain Mahakal Lok: सर्वप्रथम श्री चिंतामन गणेश को दिया गया आमंत्रण, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर-घर जाकर दिए पीले चावल

उज्जैन में श्री महाकाल लोक (Ujjain Mahakal Lok) के लोकार्पण हेतु सबसे पहले भगवान चिंतामण गणेश (First invite Chintaman Ganesh) को सांसद अनिल फिरोजिया (Ujjain MP Anil Firozia) ने निमंत्रण दिया. इसके बाद सांसद अब घर- घर जाकर निमंत्रण कार्ड बांट रहे हैं. निमंत्रण कार्ड बांटने में बीजेपी के कई नेता जुटे हुए हैं. लोगों से कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में अवश्य आएं, जो नहीं आ सकते वे अपने घर के पास मंदिर में भजन करें. कार्यक्रम की तैयारियां भव्य पैमाने पर चल रही हैं. पूरे शहर को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है. (Ujjain mahakal corridor) (Door to door with yellow rice)

MP Seoni News : मासूमों की जान पर भारी पड़ा माता-पिता का विवाद, बच्चों को कमर में बांध कुएं में कूदी महिला, सभी की मौत

सिवनी जिले के एक गांव में एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव कुएं में मिले हैं. शुक्रवार रात महिला और उसके बच्चे पड़ोसी के मकान में टीवी देखने के लिए निकले थे. तभी से तीनों लापता थे. पुलिस ने तीनों शवों को कुएं से बाहर निकाला. बताया जाता है कि महिला ने घरेलू विवाद में ये कदम उठाया. हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया भले ही ये मामला सुसाइड का लगता है लेकिन मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. (Three dead Bodies in well) (Women two children deadbody) (Suicide after domestic dispute)

Indore shooting हीरानगर में फिर सुनाई दी गोलियों की गूंज, युवक पर फायर झोंककर फरार हुए बदमाश, जाने क्या थी फायरिंग की वजह

प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्वच्छता में अपनी धाक जमा चुके इंदौर शहर की छवि ठगों और बदमाशों ने धूमिल कर दी है. इस शानदार शहर में ठगों ने लगातार धोखाधड़ी करके जनता को लूटने का काम जारी रखा है. वहीं दूसरी ओर तीन दिन के अंदर दो बार एक ही थाना क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाकाई लोग सहित पूरा शहर सहमा हुआ है. पुलिस दोनों ही गोलीकांड की तफ्तीश में जुटी हुई है. बावजूद इसके अभी तक कोई भी अपराधी हत्थे नहीं चढ़ा है. (Indore shooting echoes) (indore echoes of bullets heard again in hiranagar)

जनवरी 2023 तक MP को मिलेगा खुशियों का डबल डोज, चीतों के बाद अब अफ्रीकन जेब्रा और जिराफ भी आएंगे, वन मंत्री ने दिए संकेत

मध्यप्रदेश के श्योपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाए गए हैं. जिसको लेकर देश और प्रदेश वासियों ने खुशी मनाई. वहीं अब कहा ज रहा है कि चीतों के बाद मध्यप्रदेश में जेब्रा और जिराफ भी आ सकते हैं, भोपाल के वन विहार में इन्हें लाने की तैयारी की जा रही है. bhopal van vihar, zebra and giraffe come to mp, zebras and giraffes come to bhopal van vihar

जानें क्यों विश्वास सारंग के घर पहुंचे विवेक तंखा, सुनें मोहन भागवत के बारे में क्या कहा

कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तंखा आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे. जहां मुलाकात के बाद उन्होंने मंत्री और सरकार पक्ष को नरसिंहपुर में आयोजित होने वाले चिकित्सा शिविर में आमंत्रित किया. वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी बयान दिया. bhopal political news, vivek tankha reached minister sarang house, vivek tankha meet minister vishwas sarang at house, vivek tankha statement on mohan bhagwat

MP Weather Report: मध्यप्रदेश में एक साथ एक्टिवेट हुए 4 वेदर सिस्टम, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, जानें- किन जिलों में कब-कब होगी बारिश

MP में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों मे 18 जिलों में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश के 7 संंभागों और 6 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर तक जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं.

Gwalior University Gwalior: भ्रष्टाचार का अड्डा! जीवाजी विश्वविद्यालय में ABVP छात्रों का हंगामा, कुलपति को पद से हटाने की मांग की

ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में ABVP के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के ऑफिस का घेराव कर जोरदार हंगामा किया. ABVP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जीवाजी विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुलपति अविनाश तिवारी इस पद के लायक नहीं हैं, उन्हें तत्काल पद से हटा देना चाहिए, साथ ही कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाने की भी मांग की है.(Gwalior ABVP Students) (ABVP protest in Jiwaji University) (ABVP Gherao Jiwaji University Kulpati office)