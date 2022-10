इंदौर। इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले दिनोदिन बुलंद होते जा रहा है. एक गोलीकांड के अपराधी अभी पकड़े भी नहीं गए थे कि दूसरे गोलीकांड की घटना से हीरानगर थर्रा गया. शहर में इन दोनों गोलीगांडों को लेकर सनसनी फैली हुई है. विगत दिनों हीरानगर थाना क्षेत्र में गरबा देखने गई 11 साल की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई थी. जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है. शुक्रवार रात वही गरबा पंडाल एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. वहां चार बदमाश आशु अंसारी पर शुक्रवार रात दनादन गोली चलाकर फरार हो गए. (indore miscreants escaped after firing)

दोनों घटनाएं हीरा नगर थाना क्षेत्र में हुईंः घटना इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीट खेड़ी की हैं. जहां दो दिन पहले गरबा पांडाल में अपने माता-पिता के साथ आई 11 साल की बच्ची के सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी. इस घटना को लेकर नागरिकों में काफी रोष है. पुलिस बच्ची के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है. दूसरी घटना भी हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीट खेड़ी के गरबा पंडाल के पास ही घटित हुई. यहां दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने आशु अंसारी को पहले गंदी गालिया दीं. उसके बाद जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया. अंसारी कुछ समझ पाता उसके पहले ही चारो बदमाश दनादन गोली चलाकर फरार हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने गोली के खोल बरामद कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. (indore shooting echoes bullets firing hiranaga)

315 बोर राइफल की गोली लगने से हुई थी बच्ची की मौत, पोस्टमार्टम में खुलासा, एक्सरे में मिला मेटल

गोलीकांड को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमायाः इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में हुई लगातार इन दो घटनाओं को लेकर सियासी माहौल भी गरमाने लगा है. बच्ची की मौत पर बीजेपी के कद्दावर विधायक रमेश मेंदोला ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंपा था. इसके बाद विधायक रमेश मेंदोला एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बच्ची के घर पर पहुंचकर उसके परिजनों को आश्वशन देकर आरोपियों को जल्द पकड़ें की बात कही. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आला अधिकारियों से बात कर विभिन्न तरह के निर्देश देने की बात भी कही. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस पूरी घटना से वह मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे. उन्होंने बताया कि जितने भी अवैध हथियार और जितने भी लाइसेंसी हथियार लोगों के पास मौजूद है उन सब की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. (political atmosphere also heated up regarding the shooting)

कांग्रेस भी मामले में आगे आईः बच्ची की मौत को लेकर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर चुके हैं. और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मामले में कूद पड़ी है. कांग्रेस के पार्षद राजू भदोरिया ने इस कांड को लेकर बीजेपी के कद्दावर विधायक रमेश मेंदोला पर ही कई तरह के सवाल खड़े किए हैं. इंदौर शहर में जिस तरह से अपराधियों के द्वारा लगातार घटनाएं बढ़ रही है. उसको लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस के द्वारा बड़ा प्रदर्शन करने की बात भी कही जा रही है. मालूम हो भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजय वर्गीय अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए अपनी पार्टी के नेताओं पर तंज कसा था. (Indore shooting echoes) (indore echoes of bullets heard again in hiranagar) (indore shooting echoes bullets firing hiranaga)