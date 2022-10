Swachh Sarvekshan Award 2022 List: स्वच्छता में इंदौर का सिक्सर, बना देश का सबसे साफ शहर, सफाई के आकाश में ध्रुव तारा बन चमका

स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का परिणाम आज 1 अक्टूबर को घोषित हो गया. इंदौर ने एक बार फिर देश में स्वच्छता के मामले में सिक्स लगाया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ राज्यों और शहरों को सम्‍मानित किया. इस उपलब्धि पर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की जागरूक जनता व निगम सफाई मित्रों को बधाई दी है. (swachh survekshan awards cleanest states and cities of India) (swachh sarvekshan award 2022 list) (indore bags 6th time cleanest city of india award)

Jabalpur EOW Action: विपणन समिति के 2 सदस्यों के घर ईओडब्लू का छापा, आय से 1100% अधिक खर्च और संपत्ति का ब्योरा मिला

मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए EOW की टीमें लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं. ऐसे में आज ईओडब्ल्यू की टीम ने दो सोसाइटी मैनेजर के ठिकानों पर छापा मारकर एक के यहां से लगभग 1100% और दूसरे के यहां से करीब 600% खर्च और संपत्ति का ब्योरा प्राप्त किया है. ईओडब्ल्यू की टीम ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है.

कूनो नेशनल पार्क से देश के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही 'आशा' देगी गुड न्यूज

जब से पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों को बाड़े में छोड़ा है, तब से यह टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है. वहीं अब कूनो नेशनल पार्क से देश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बताया जा रहा है कि जिस मादा चीता का नाम पीएम मोदी ने आशा रखा था, वह गर्भवती है. आशा के खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. चीता कन्वर्सेशन फंड की लोरी मार्कर ने इस बात के संकेत दिए हैं. sheopur kuno national park, namibia cheetah asha pregnant, namibia cheetah name asha by pm modi, cheetah asha pregnant in mp

Bhind Nagar Palika: घर से महंगा रोड ब्लॉक बैरियर, 11 सालों में मेंटिनेंस पर नगर पालिका ने खर्च कर दिए 60 लाख रूपए

MP News: भिंड नगर पालिका ने 11 वर्षों में शहर में भारी वाहनों को आने से रोकने के लिए 60 लाख रुपय से अधिक की राशि खर्च कर दी. जल्द ही नगर पालिका बैरियर पर करीब 8 लाख रुपए और खर्च करने जा रही है. नगर पालिका के उपाध्यक्ष के अनुसार बैरियर कई बार रात के अंधेरे में अज्ञात वाहन तोड़ जाते हैं. बैरियर के पास किसी पुलिसकर्मी की तैनाती या चेकपोस्ट बनाया जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है. (bhind municipality) (bhind nagar palika) (barrier maintenance bhind) (mp police)

Bhopal minor rape नाबालिग से दुष्कर्म कर आरोपी फरार, जाने कैसे दिया वारदात को अंजाम, पुलिस तलाश में जुटी

दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. पुलिस की सख्ती का भी अपराधियों में खौफ कम ही दिख रहा है. इसी कारण नाबालिग से दुष्कर्म का एक और मामला भोपाल से सामने आया है. इसमें किशोरी के ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए जबरन उसकी अस्मत लूट ली. इसके बाद भी वह नाबालिग को बदनाम करने की धमकी देकर पुनः संबंध बनाना चाह रहा था. किशोरी ने परेशान होकर घरवालों को पूरी घटना की जानकारी देकर मामला पुलिस में दर्ज करा दिया. (bhopal minor rape accused absconded) (bhopal police started searching for rapist)

अश्लीलता रोकने गरबे बंद कराएगी दुर्गा वाहिनी, MP में बेटियों को दी जा रही शस्त्र और शास्त्र की ट्रेनिंग

इस बार नवरात्रि में भोपाल में लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है. बेटियों को दुर्गा को साक्षी मानकर आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाना और चलाना सिखाया जा रहा है. जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी रक्षा खुद कर सकें. साथ ही उन्हें समाज में अनुशासन लाने की सलाह भी दी जा रही है. विश्वहिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी नवरात्रि के इन नौ दिनों में एमपी के अलग-अलग जिलों में बेटियों को सामर्थ्य और शौर्य का पाठ पढ़ा रही हैं. arms training to girls in bhopal, durga vahini give training girls in mp, sharadiya navratri 2022

MP Electricity Again Expensive: बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा महंगाई का झटका, 10 पैसे प्रति यूनिट की हुई बढ़ोत्तरी

मध्यप्रदेश में बिजली फिर महंगी हो गई है. बिजली कंपनियों ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है. इस बढ़ोतरी के बाद 200 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 22 रुपए अतिरिक्त देना होगा. mp electricity price hike, mp electricity again expensive 10 paise per unit

रोचक ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने जताई अपनी फीलिंग्स, वीडियो में कांग्रेस को भी नसीहत

दिग्विजय सिंह ने वीडियो ट्वीट के जरिए जीवन दर्शन को समझाया है. खास बात यह है कि अंतिम समय में कांग्रेस अध्यक्ष बनते बनते रह गए दिग्विजय लगातार ट्वीट कर अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं.उनके समर्थकों का भी मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह को ही बनना चाहिए था.digvijay singh expressed feelings, Digvijay singh tweet, congress president poll, congress president election, Mallikarjun khadge

जल्द खत्म होगा पर्यटकों का इंतजार, होने वाला है चीतों की दीदार, जानिए कब

मध्यप्रदेश में मौजूद अभयारण्यों के गेट आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन कूनो नेशनल पार्क के गेट शनिवार को नहीं खोले गए हैं. लिहाजा नामीबिया से आए चीतों को देखने वाले सैलानियों को कुछ दिन का और इंतजार करना होगा, फिर जाकर वे चीतों को देख पाएंगे. फिलहाल चीतों को विशेष बाड़े से बाहर नहीं लाया जाएगा. बारिश के चलते कूनो के गेट अब 16 अक्टूबर को खोले जाएंगे. sheopur kuno national park, kuno national park gate open on october 16, namibian cheetahs live in special fence, namibian cheetahs live in special bada, sheopur namibia cheetah

Bhopal Crime News: गांव के प्रेमी ने युवती को दिया प्यार में धोखा, शादी का झांसा देकर सालों तक किया शारीरिक शोषण, रेप का मामला दर्ज

MP की राजधानी भोपाल में प्रेम प्रसंग में रेप का मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने गांव की ही एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर कई साल तक उसका शारीरिक शोषण किया. युवक ने शादी का झांसा देकर युवती को कमरे पर ले जाकर सूनेपन का फायदा उठाते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी की बात से मुकर गया. युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.