Shivraj Cabinet Meeting Ujjain: शिवराज कैबिनेट की बैठक पर कांग्रेस का तंज, बाबा महाकाल के नगर में अपनी सरकार चलाने पहुंचे BJP नेता

उज्जैन में शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस के मुताबिक जहां बाबा महाकाल की सरकार चलती है वहां अब भाजपा अपनी सरकार चलाने पहुंच गई है. दरअसल बैठक महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर हो रही है. जिसमें कई प्रस्तावों राज्य कैबिनेट चर्चा करेगी. हालांकि बैठक की शुरुआत के पहले ही CM शिवराज ने साफ कर दिया है कि महाकाल कॉरिडोर का नाम 'महाकाल लोक' होगा. (Ujjain Baba Mahakal Corridor) (MP Congress allegation on Shivraj Government) (Shivraj cabinet meeting Ujjain) (mahakal lok named mahakal corridor )

Mahakal Lok: उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर कहलाएगा 'महाकाल लोक', शिवराज कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला

उज्जैन में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएम मोदी के दौरे से पहले ही उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर 'महाकाल लोक' कर दिया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट को बाबा महाकाल के सामने जानकारी देते हुए कहा कि यह काफी अद्भुत अनुभव होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहले से ही चार धाम हैं इसलिए उज्जैन का नाम उज्जैन धाम के स्थान पर महाकाल लोक किया जाना चाहिए. (mahakal lok ujjain news) (cabinet meet ujjain over mahakal corridor) (ujjain mahakal corridor now mahakal lok)

MP Dewas में बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने बिखेरा आवाज का जादू, सुपरहिट सांग पेश किए, दर्शक मंत्रमुग्ध

मशहूर बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने देवास में अपनी आवाज का जादू ऐसा बिखेरा कि कार्यक्रम में मौजूद 10 हजार से ज्यादा लोग मंत्रमुग्ध हो गए. उदित नारायण ने अपने सुपरहिट गानों के अलावा माता के भजन पेश किए. इससे पहले प्रेस वार्ता में मशहूर गायक ने कहा कि मध्यप्रदेश की मिट्टी में बहुत मिठास है. इसके साथ ही उन्होंने इंदौर व उज्जैन के अलावा देवास शहर के लोगों की तारीफ की. Dewas Gaurav Diwas,Bollywood singer Udit Narayan, Udit Narayan magic voice, Presented superhit songs, Dewas Navratri Programme

Balaghat Nikay Chunav Voting: दो नगरीय निकायों में मतदान जारी, लोगों में दिखा उत्साह

बालाघाट जिले की बैहर नगर परिषद और मलाजखंड नगर पालिका में में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. लोगों में मतदान को लेकर उत्साह साफ देखा जा रहा है. जिले में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है.(MP Nikay Chunav 2022) (MP Nikay Chunav Voting) (Balaghat Urban Body Election Voting)

MP High Court का शिवराज सरकार को निर्देश - BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े पेंशन घोटाला मामले में तर्कसंगत आदेश जारी करें

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) ने इंदौर में कथित पेंशन घोटाले के मामले में शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता केके मिश्रा KK Mishra को निर्देश दिया है कि नगर निगम के तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय (kailash vijayvargiya) व अन्य के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दिलाने के लिए नया आवेदन दाखिल करें. गौरतलब है कि ये मामला 2005 का है. इस मामले राज्य सरकार ने कैलाश विजयवर्गीय व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने हाईकर्ट का रुख किया था. Indore Pension Scam, kailash vijayvargiya, Bjp general secretary, Indore high Court, Congress leader KK Mishra, Indore Pension Scam in court

Bhopal: मां ने ही की थी जुड़वा बच्चों की हत्या, 5 दिन बाद शव बरामद, जांच में जुटी में पुलिस

भोपाल के रंग महल चौराहे से गायब हुए दोनों जुड़वा बच्चों के शव हबीबगंज थाना क्षेत्र में के एक मंदिर के पीछे से बरामद हुए हैं. बता दें कि इस मामले में पुलिस पिछले 5 दिनों से बच्चों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद आज बच्चों के शव बरामद हुए हैं. जांच में यह खुलासा हुआ है कि नवजातों को मां ने ही मारकर मंदिर के पीछे फेक दिया था, फिलहाल आरोपी मां से पूछताछ की जा रही है. (bhopal rang mahal) (rang mahal missing twins) (twins bodies found from habibganj)

Chhindwara District Hospital: अस्पताल में पकड़ाई फर्जी आशा कार्यकर्ता, कैमरा देखते ही अस्पताल से लगाई दौड़

छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल में फर्जी आशा कार्यकर्ता बनकर गर्भवती महिलाओं को लूटने वाली दो महिलाएं पकड़ी गई हैं. (Chhindwara District Hospital Fake asha Karyakarta) इन महिलाओं पर आशंका होने पर जब मीडिया कर्मियों ने पूछताछ की तो कैमरा देखकर भाग निकली. बताया गया कि, ये महिलाएं गर्भवती महिलाओं को बहला-फुसलाकर अस्पताल से मिलने वाली दवा की पर्ची लेकर निजी मेडिकल से खरीदी करवाती थी. इसमें इनका कमीशन बनता था.

MPSIC: राहुल सिंह का बड़ा फैसला, अब पुलिस थाने का आवक जावक रजिस्टर RTI एक्ट के दायरे में

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई अपील की सुनवाई के दौरान एमपी में पुलिस थानों के आवक-जावक रजिस्टर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. एक आवेदक ने पुलिस द्वारा जानबूझकर जानकारी छुपाए जाने की अपील सूचना आयोग में की थी. इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि, बालाघाट पुलिस द्वारा RTI Act के सेक्शन 8 (1) (J) व्यक्तिगत जानकारी के तहत जानकारी को रोका जाना गलत है. अगर सुरक्षा कारणों से किसी व्यक्ति को शारीरिक खतरा है तो उसके लिए सेक्शन 8 (1) e के तहत जानकारी को रोका जाता है. राहुल सिंह ने साफ किया कि शिकायतकर्ता को जानने का हक है कि, उसकी शिकायत पर शासन प्रशासन द्वारा किस तरह की क्या की गई. (Police station under purview of RTI Act) (police station inward outward register) (Information Commissioner Rahul Singh Decision) (Madhya Pradesh State Information Commission)

MP Anooppur मतदान से पहले भिड़े BJP व Congress कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी का पति घायल, देर रात्रि दो बजे तक हंगामा

अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के तहत मतदान की पूर्व रात्रि 26 सितंबर को देर रात भाजपा और कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद प्रत्याशी आपस में भिड़ गए. जहां दो गुटों में हाथापाई और मारपीट हुई. इससे कोतमा थाना क्षेत्र के हालात बेकाबू हो गए. कांग्रेस प्रत्याशी इस हमले में घायल गए. देर रात तक पब्लिक द्वारा सड़कों पर हंगामा किया गया. पुलिस प्रशासन और भाजपा के विरोध में नारे लगाए गए. BJP Congress workers clashed, candidate Husband injured, Tension late night, Accused attacking BJP, MP Anooppur election

Bikers Group Accident बाइकर्स ग्रुप के एक सदस्य को ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के लिए भोपाल लाते वक्त मौत

एमपी टूरिज्म राइडिंग टूर MP Tourism Riding Tour पर निकले बाइकर्स ग्रुप का एक बाइकर ट्रक की चपेट में आ गया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. भोपाल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई. हादसा नर्मदापुरम पिपरिया के स्टेट हाईवे 22 पर सोहागपुर में हुआ. बाइकर्स की रैली का समापन मंगलवार को भोपाल में होना था. ये सभी बाइकर 21 सितंबर को खजुराहो से रवाना हुए थे. MP Narmadapuram news, Member bikers group died, Biker died accident, Biker hit by truck, Death during treatment, MP Tourism Riding Tour