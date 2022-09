भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है. सदन में विपक्ष ने मध्यप्रदेश के सबसे चर्चित मुद्दे पोषण आहार को लेकर सरकार को घेरा. वहीं कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में सीधे मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर जताई आपत्ति. कांग्रेस ने कहा मुख्यमंत्री के वक्तव्य के पहले कांग्रेस की बात भी सदन में आनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सबसे पहले विपक्ष की बात सदन में आनी चाहिए सरकार आखिर इतनी भयभीत क्यों है. वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है.mp food scam, monsoon session congress hungama on food scam,CM Shivraj statement on food scam in mp, Madhya Pradesh Assembly session

कांग्रेस को तथ्यों से नहीं कोई मतलब: सीएम ने कहा कि सरकार ने कोशिश की एक वक्तव्य के जरिए सदन को और प्रदेश वासियों को सारी परिस्थितियां साफ की जाए. सीएम ने कहा सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है. लिहाजा अगर सरकार अपनी बात और तथ्य सदन में रखना चाहती थी तो इससे विपक्ष को क्या आपत्ति थी. सीएम शिवराज ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही वक्तव्य दिया था. कांग्रेस को तथ्यों से कोई मतलब नहीं है. वे सदन में हंगामा करते रहे, जिससे सरकार इस पर अपनी बात स्पष्ट ना कर सके.

MP Assembly Monsoon Session पोषण आहार को लेकर हंगामा, तख्तियां लेकर जाने पर कांग्रेस विधायकों को रोका, पुलिस से धक्का-मुक्की

सरकार दोषी को छोड़ेगी नहीं: लेखाकार ने साल 2018 से 2021 तक महिला बाल विकास विभाग के कुछ कार्यों को ऑडिट किया, जिसका ड्राफ्ट रिपोर्ट भी है. ऑडिट की प्रक्रिया हर विभाग की होती है. सीएम ने कहा कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं, अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि अभी हमने 104 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. 6 को नौकरी से निकाला है और करीब 24 के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है.इसके अलावा कई लोगों के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है. सीएम ने कहा अगर कहीं भी अनियमित्ता पाई जाती है तो हमारी सरकार उसे छोड़ेगी नहीं.(mp food scam) (monsoon session congress hungama on food scam) (CM Shivraj statement on food scam in mp) (Madhya Pradesh Assembly session)