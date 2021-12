5 दिन तक महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में नो एंट्री, भस्म आरती में प्रवेश पहले से है प्रतिबंधित

नए साल में महाकाल मंदिर का गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए बंद (entry Ban into sanctum sanctorum of Mahakal temple) रहेगा, भस्म आरती और शयन आरती में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है.

इंदौर में 2 और लोगों में मिला ओमिक्रॉन: प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लैब में पुष्टि, पुख्ता करने के लिए दिल्ली भेजे सैंपल

इंदौर में दो और लोगों में ओमिक्रॉन मिलने से हड़कंप मच गया है. एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में ये पुष्टि हुई है.हालांकि जांच को पुख्ता करने के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं.(two more omicron cases in indore)

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

MP Politics 2021: 5 सीटों पर उपचुनाव-हाई प्रोफाइल हनीट्रैप कांड, जानें पूरे साल एमपी की राजनीतिक उथलपुथल

लोकसभा की एक और विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव, हाई प्रोफाइल हनीट्रैप कांड, पंचायत चुनाव की पहले घोषणा, फिर उसका निरस्त होना, जानें साल 2021 के प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम.

वाह मोदी जी! दिन में रैली, रात में दूरी: दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मोदी जी दिन में रैलियां करते हैं और शाम को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं. (digvijay singh targets pm narendra modi on corona protocol)

खेत में गुरूजी की इश्क वाली क्लास! देखें वीडियो

रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र के गढ़ी संकुल के घटेहा प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला के साथ खेत में आपत्तिजनक हालत (Villagers caught teacher with woman in Rewa) में दिख रहा है. ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरनाः बोरिया-बिस्तर लेकर पहुंचे 17 जिलों के कृषक

दिल्ली की तर्ज पर इंदौर के किसानों भी धरना-प्रदर्शन (Indefinite protest of farmers) शुरू कर दिया है. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोलते हुए टेंट, खाने के सामान के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

24 IPS अधिकारियों के तबादले, भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर इरशाद बली को भोपाल देहात की कमान

मध्य प्रदेश में दो दर्जन (24 ips officers transfer)आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इरशाद वली (Irshad wali will be the ig of bhopal) को प्रभारी आईजी देहात भोपाल जोन बनाया गया है.

MP Weather Update: कई जिलों में बारिश से फसलों को नुकसान, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, आनेवाले दिनों में सताएगी सर्दी

MP Weather Update: प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है. जिससे कहीं-कहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग ने राज्य के 6 संभागों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट (Orange alert of Meteorological Department) जारी किया है. अनुमान है कि आनेवाले दिनों में एमपी वासियों को सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है.

वंडर ब्वॉय का 'MADHAV'- बिना किसी वॉइस डिवाइस के अब आपकी आवाज से चलेगा कंप्यूटर

Indore Wonder Boy Avi Sharma ने एक ऐसा वॉइस कमांड एप डेवलप किया है, जिसके आप बगैर किसी मशीन का इस्तेमाल किए, केवल अपनी आवाज से अपने कंप्यूटर को हैंडल कर पाएंगे. ये एप जानकारी देने के साथ-साथ कंप्यूटर शटडाउन तक कर सकता है. इंदौर के नन्हें अवि ने इस अविष्कार को डिजिटल इंडिया को समर्पित किया है.