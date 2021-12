आदिवासियों के रॉबिनहुड का बलिदान दिवस आज, टंट्या मामा के सम्मान में शिवराज सरकार का मेगा शो

आदिवासियों के रॉबिनहुड के नाम से मशहूर जननायक टंट्या मामा भील का आज बलिदान (sacrifice day of tribals Robinhood Tantya Mama Bhil) दिवस है, इस अवसर पर शिवराज सरकार मेगा शो का आयोजन की है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री और दिग्गज मौजूद रहेंगे.

बालाघाट में फिर नक्सलियों की दस्तक! सड़क निर्माण में लगे रोलर को जलाया, पर्चे भी लटकाए

छत्तीसगढ़ से सटे बालाघाट जिले में नक्सली गाहे-बगाहे अपनी उपस्थिति (Naxalites knock again in Balaghat) दर्ज कराते रहते हैं. बीती रात नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे रोलर को जला (Naxalites set roller engaged in road construction on fire) दिया, साथ ही चेतावनी भरे पर्चे भी वहां लटका गए हैं.

MP Weather Update: गिरता पारा बढ़ती सर्दी, ठंड से बचना है तो इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

गत दिनों भिंड में हुई बूंदा-बांदी से अब ठंड बढ़ना शुरू हो गई है. वहीं सर्द हवाएं (MP Weather Update) बढ़ने से तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसे में ठंड से खुद का बचाव करने की जरूरत है.

जहरीली हवा में सांस ले रहा भोपाल! यहां अब जीना हुआ मुहाल, देखें आज की Air Quality Index

भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स (bhopal air quality index today) 258 पर पहुंच चुका है. यह स्थिति बहुत है चिंता जनक है. अगर प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (bhopal aqi) भी अब वायु प्रदूषण पैमाने में डेंजर जोन में आ चुकी है.

कमिश्नर प्रणाली के लिए आज फाइनल प्रजेंटेशन! हिरासत में मौत पर कलेक्टर करेंगे जांच, पुलिस को मिलेंगे 14 अधिकार

मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है. भोपाल और इंदौर के कमिश्नर सिस्टम का गृह विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है (madhya pradesh police commissioner system draft). मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने शनिवार को इसका प्रजेंटेशन (draft presentation to shivraj chouhan) किया जाएगा.

'राजा' को झटका देंगे 'महाराज' ! राघोगढ़ में पहली बार सिंधिया की चुनौती, दिग्गी के करीबी को BJP में कराएंगे शामिल

आज पहली बार दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में सिंधिया कोई बड़ा कार्यक्रम (scindia in raghogarh)करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वे दिग्गी राजा के करीब मूलसिंह के बेटे हीरेन्द्र सिंह को बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं. अगर ऐसा हुआ, तो ये एमपी की सियासत में अहम घटना होगी. क्योंकि इससे पहले सिंधिया (scindia big meeting in raghogarh)सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर हमला करने से बचते रहे हैं.

बापू की 'ह्रदय नगरी' में इस परिवार ने संजोकर रखी हैं यादें

देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस कड़ी में देशभर में वीर शहीदों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई. आज की 'ईटीवी भारत' की विशेष पेशकश में मध्य प्रदेश के हरदा शहर से जुड़ी उनकी यादों पर खास रिपोर्ट.

BJP के 'आदिवासी ढोल' की खुली पोल: MP में आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ी गरीबी , नीति आयोग की रिपोर्ट से सकते में शिवराज सरकार

नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने बीजेपी सरकार को आईना दिखा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है. जबकि शिवराज सरकार दावा करती है कि उनसे आदिवासियों के कल्याण का काम (mp 4th most poor state )सबसे ज्यादा किया है. 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले इस (niti aayog report in 6 tribal-districts mp )रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है.

जमीन वापसी के लिए सेज पीड़ित किसानों ने राकेश टिकैत से की मुलाकात, मिला ये आश्वासन

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के नाम पर धोखा खाए छिंदवाड़ा के किसान राकेश टिकैत से मुलाकात कर उनके हक की आवाज बुलंद करने की गुहार (Chhindwara farmers sought help from BKU spokesperson Rakesh Tikait) लगा रहे हैं. टिकैत ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वक्त आने पर उनके मुद्दे को बड़े (SEZ Affected Farmers Met Rakesh Tikait to Return Land) असर पर उठाया जाएगा.