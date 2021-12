मध्य प्रदेश में शीतलहर से कांपे कई इलाके, दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं! ठंड से किसानों की फसलें हो रहीं बर्बाद

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है (severe cold wave conditions in mp). इस कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनता तो परेशान है ही साथ में किसानों पर भी इस ठंड की मार पड़ रही है. ठंड के चलते पड़ रहे पाले से किसान की फसल बर्बाद हो रही है. मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है.

अभिशाप नहीं, वरदान है पराली! एमपी के वैज्ञानिकों की नई खोज, कम होगा प्रदूषण-खेती को मिलेगी ताकत

मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों ने पराली की समस्या का हल ढूंढ लिया है. इंदौर और जबलपुर में कृषि वैज्ञानिकों ने केमिकल और एक मशीन तैयार की है. जिसकी मदद से पराली खाद में तब्दील हो जाएगी. वैज्ञानिकों का मनना है कि, इससे ना केवल खेतों की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सकेगा, बल्कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा. भारत सरकार जल्द की इन प्रयोगों को बाजार में लाने की तैयारी में है.

आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद! हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की चेतावनी, जल्द हो नीट पीजी काउंसलिंग, हालात बिगड़े तो प्रबंधन होगा जिम्मेदार

जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश में आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है. हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. ये डॉक्टर्स नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. (junior doctors stike 2021 bhopal)

एमपी में पंचायत चुनाव रोकने पर जल्द होगा फैसला! ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी शिवराज सरकार

ओबीसी आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव (Conflict between ruling party and opposition on OBC reservation in mp) के बीच 'गांव की सरकार' पिस रही है, अब शिवराज सरकार आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, ऐसे में पंचायत चुनाव पर ब्रेक (government will soon decide on stopping MP Panchayat elections 2021) लगने की पूरी संभावना है.

MP Panchayat Election: 'घर की लड़ाई' पंचायत तक आई, पति-पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ ठोकी ताल

गुना जिले में पंचायत चुनाव 2022 (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) और भी रोचक होने वाला है. क्योंकि यहां पर तीन सीटों पर पति और पत्नी दोनों ने नामांकन भरा है. याने चुनावी मैदान में पति और पत्नी आमने-सामने होंगे.

कैग की रिपोर्ट ने किया बेनकाब! सफेद हाथी बना खेल विभाग, मुफ्त अनाज योजना में भी अंधेरगर्दी!

कैग की रिपोर्ट ने (CAG report exposes Shivraj government) शिवराज सरकार को बेनकाब कर दिया है, कैन ने कई विभागों की गड़बड़ियों और विफलता को उजागर किया है.

योगी की राह पर शिवराज! गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज विधानसभा में पेश करेंगे एमपी रिकवरी बिल 2021

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज सदन में (MP Recovery Bill 2021 to be present in Assembly today) सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पेश करेंगे. यूपी में ये कानून लागू है, उसी की तर्ज पर एमपी सरकार ने भी इसे ड्राफ्ट किया है.

मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी को नरोत्तम मिश्रा ने दिया जवाब! 1984 में पहली बार सिखों को किया गया था लिंच

मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी के बयान के बाद (politics on mob lynching case in mp) सियासत गरमा गई है, इस मुद्दे पर अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Rahul Gandhi Narottam Mishra face to face on mob lynching) और राहुल गांधी आमने-सामने हैं.

Uttar Pradesh Assembly Election 2022: कांग्रेस के 'प्रतिज्ञा संगठन सम्मेलन' में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को दिया गुरुमंत्र

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ मंगलवार को लखनऊ पहुंचे. कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित 'प्रतिज्ञा संगठन सम्मेलन' में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित किया. (Uttar Pradesh Assembly Election 2022)

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में आज बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

ETV Bharat Informative News: जानिए क्या होती है FIR और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

अगर आपको कानून की छोटी-छोटी बातों की जानकारी हो, तो न तो कोई आपको झांसे में ले पाएगा और न ही बेवजह थानों के चक्कर काटने पर मजबूर कर पाएगा. इतना ही नहीं अगर ऐसा कोई जानबूझकर कर रहा है तो आप उसे कानून की भाषा में समझा सकते हैं कि आपके हक और जिम्मेदारियां क्या हैं. (ETV Bharat Informative News)

Sankashti Chaturthi 2021 : ऐसे करें पूजन तो होगी गणपति की कृपा, जानिए व्रत का विधि विधान

संकष्टी चतुर्थी (Sankashti Chaturthi) के दिन भगवान गणेश की पूजा होती है. मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. इसलिए इस दिन को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो चलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत का विधि विधान और कथा के बारे में जानते हैं.