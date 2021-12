भोपाल। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि शायद उनके ज्ञान में कुछ कमी है, लिंचिंग तो सबसे पहले 1984 में (first mob lynching in 1984) हुआ था, जब सिख दंगे के दौरान सिख भाइयों को लिंच किया गया था, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि 2014 के बाद लिंचिंग शब्द सुनने में आया है, जबकि केरल में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को घाव कर कर के छलनी किया गया था, उस पर राहुल गांधी कुछ भी नहीं (Rahul Gandhi Narottam Mishra face to face on mob lynching) बोलते. ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसी का परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है. राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था- 2014 से पहले 'लिंचिंग' शब्द सुनने में भी नहीं आता था.

योगी की राह पर शिवराज! गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज विधानसभा में पेश करेंगे एमपी रिकवरी बिल 2021

बूस्टर डोज लगाने की तैयारी कर रही सरकार

गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में संपूर्ण मध्यप्रदेश में 19 मरीज मिले हैं, जबकि 25 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं. प्रदेश में कुल 181 एक्टिव मरीज हैं. पिछले 24 घंटे में 61604 सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं. प्रदेश में संक्रमण दर .003% और रिकवरी दर 98.6% पर स्थिर है. बूस्टर डोज पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर गृह मंत्री ने कहा कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं, जो वैक्सीन आने पर सवाल खड़े कर रहे थे कि 70 करोड़ लोगों को कितने समय में वैक्सीन लगेगी, कैसे लगेगी और यह भाजपा की वैक्सीन है, इसमें चर्बी मिली हुई है, उसको लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे. देश का सम्मान बढ़ाने की जगह उन्होंने वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री पर ही सवाल खड़े किये थे. उन्होंने बताया कि लगभग पूरे देश में पहला डोज 90% लोगों को लग चुका है और 80% से अधिक लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है. जल्द ही बूस्टर डोज लगाने की तैयारी सरकार द्वारा की जाएगी.

ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट-अमेजॉन पर होगी कार्रवाई

जबलपुर में हुई चाकूबाजी की घटनाओं पर गृह मंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को पहले ही घातक हथियार और नशे से सम्बंधित वस्तुओं को विक्रय सूची से हटाने के लिये बोल दिया गया था, यदि उन्होंने नहीं हटाया है तो अब कार्रवाई की जाएगी. दोनों कंपनियों को लिखित में आदेश भेजा गया है कि इस तरह की सामग्री के विक्रय को वह अपनी स्क्रीन से हटा दें. इसके लिए उन्होंने एक बार पुनः आग्रह किया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से निकाले जाएंगे

ओबीसी आरक्षण पर मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना चुनाव में नहीं जाएंगे. यह बात सदन में स्पष्ट हो चुकी है. विधानसभा में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक के विषय में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कल इस विधेयक पर सदन पर चर्चा होगी और वह पहले ही कह चुके हैं जिस घर से पत्थर फेंके जाएंगे उस घर के पत्थर निकाले जाएंगे.