मेडिकल कॉलेजों में नई तकनीक से होगा कैंसर का इलाज, शिवराज कैबिनेट बैठक में आज आएगा प्रस्ताव

सुबह 11 बजे मंत्रालय भवन में होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में करीब 12 प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनमें सबसे अहम है कैंसर रोगियों का इलाज लीनियर एक्सीलेटर मशीन से (Cancer treatment will be done by linear accelerator machine) किये जाने का प्रस्ताव, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है.

हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी! कोर्ट की पुलिस को फटकार, 13 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट तलब

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भोपाल के हमीदिया अस्पताल (Remdesivir injection stolen from Hamidia Hospital) से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले में कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कोहेफिजा पुलिस से 13 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

Betul Crime: पैसे नहीं देने पर शराबी पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया, 40 फीसदी झुलसी महिला

बेटी के सामने पिता ने मां को पेट्रोल डालकर जला (Drunk husband burned his wife in betul) दिया, बेटी किसी तरह आग बुझाई, फिर भी महिला करीब 40 फीसदी झुलस गई है. बाइक के लिए पैसे नहीं देने से नाराज था पति. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला.

Today Gold silver rates in MP: नए साल में पहली बार सोने-चांदी के दाम में एक साथ गिरावट, जानें आज का भाव

सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 49,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 63,960 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)

MP Fuel Price Today: आज MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

ग्वालियर में सिंधिया सरकार! केंद्रीय मंत्री की बढ़ती सक्रियता और वर्चस्व से अंचल के नेताओं में मची खलबली

ग्वालियर की राजनीति में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता के चलते अब यहां बिना उनकी मर्जी को कोई भी निर्णय (jyotiraditya scinda in gwalior politcs) नहीं लिये जाते हैं. यहीं कारण है कि अन्य नेताओं का दबदबा कम होता जा रहा है.

शादी की उम्र 21 साल के कानूनी पेंच से मुस्लिम समुदाय में हड़कंप, रोज हो रहे 100 रजिस्ट्रेशन

शादी की उम्र 21 साल के कानूनी पेंच से मुस्लिम समुदाय में हड़कंप (marriage of girls in bhopal masjid committee) मचा हुआ है. शादियों के सीजन में जब सिर्फ 10 से 15 रजिस्ट्रेशन होते हैं. वह रजिस्ट्रेशन 100 के पार जा रहे हैं.

बातों-बातों में मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, आप भी सुनें

जबलपुर में सोमवार को मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जो लोग बार-बार दिल्ली जा रहे हैं. वह लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं. वहां जाने से उन्हें किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा.

कालीचरण को नहीं मिली बेल, 13 जनवरी तक जेल में ही रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय , बोले- संतों पर सख्ती न दिखाएं सरकारें

बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है. उन्होंने कहा कि संतों के मामले में सरकारों को थोड़ा खुले मन से सोचना चाहिए.

यहां प्रॉपर्टी बेचने के लिए ब्रोकरों को बनवाना होगा लाइसेंस, आसान भाषा में समझें क्यों उठाया यह कदम ?

इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में प्रॉपर्टी ब्रोकरों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्थाओं को लागू करने की तैयारी कर ली है. अब शहर में लाइसेंस के जरिए है किराए पर मकान मिल सकेगा. आएये आसान भाषा में समझते हैं कि इंदौर जिला प्रशासन ने क्यों उठाया यह कदम और कैसे करेगा काम-

Corona Child Vaccination: ग्रामीण इलाकों में भी 'सुरक्षा का टीका' की तेज रफ्तार, टीनएजर्स बोले- वैक्सीन से कैसा डर?

Corona Child Vaccination के पहले दिन शहरी इलाके से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के बच्चों में वैक्सीन को लेकर उत्साह देखने को मिला है. आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भी बच्चों में किसी तरह का संकोच देखने को नहीं मिला और बच्चे खुद से आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं.

दर्शन के नाम पर ठगी! पंडित ने 250 में काटी 100 की रसीद, महाकाल मंदिर प्रशासक ने किया निलंबित

उज्जैन महाकाल मंदिर के पुरोहित प्रतिनिधि तिलक व्यास को मंदिर प्रशासक ने निलंबित कर दिया है (ujjain mahakal news). पुरोहित प्रतिनिधि पर 100 रुपए का टिकट 250 में बेचने का आरोप था. वहीं पकड़े जाने पर आरोपी पंडित पैसा वापस करने लगा, लेकिन मंदिर के नियमानुसार उनपर कार्रवाई की गई.