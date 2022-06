भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठाए. राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर देशभर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है. राहुल गांधी ने कहा है कि हम गांधी परिवार के वंशज हैं, हम डरते नहीं हैं. इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि क्या यह फिरोज जी के वंशज नहीं हैं. गांधीजी के वंशज कहां से हो गए. यह नकली गांधी व असली गांधी का मामला है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर राहलु गांधी डरते नहीं हैं तो अकेले जाते, भीड़ के संग क्यों जा रहे हो. यदि आप निर्दोष हो तो मीडिया के सामने आ जाओ. मीडिया को बताओ.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले

महात्मा गांधी की राह पर क्यों नहीं चलते राहुल : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से यह अपने आपको गांधीजी का वंशज कह रहे हैं तो महात्मा गांधी सत्य के लिए आग्रह करते थे. सत्याग्रह करते थे और रोज जेल चले जाते थे. इन्होंने तो एक बार में ही इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया. एक निष्पक्ष जांच एजेंसी पर दबाव बनाना चाहते हैं. यदि डर नहीं है तो इतनी भीड़ के साथ क्यों जा रहे हैं राहुल गाधी. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दरअसल अब कांग्रेस व राहुल गांधी को देश की जनता समझ गई है.

दिग्विजय सिंह पर कसा तंज : गृह मंत्री ने बताया कि भोपाल में महिला पर चाकू से हमले के मामले पर गिरफ्तार अपराधी बादशाह बेग पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है. डीजीपी को इस पूरे मामले में एसआीटी गठित कर जांच की जिम्मेदारी दी गई है. डीजीपी खुद इस मामले को देखेंगे, जिससे आरोपी को जल्द सजा मिल सके. ऐसे विकृत मानसिकता वाले आरोपियों को चिन्हित करने पूरे प्रदेश में निर्देश दिए गए हैं. गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि राम के वंशज होने की सलाह कौन दे रहा है, जिन्होंने रामसेतु पर सवाल खड़े कर दिए थे. राम मंदिर शिलान्यास पर सवाल खड़े कर दिए थे. वह दिग्विजय सिंह हमें सलाह दे रहे हैं.

BJP Mayor Candidates Row : महापौर प्रत्याशी के चयन के लिए भाजपा के दिग्गजों में रार, फैसले के लिए दिल्ली जा रहे हैं शिवराज

बीजेपी की तुलना कांग्रेस से नहीं हो सकती : नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है. यह कांग्रेस जैसी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है. जो 5 साल सेवा कर सके, ऐसे कार्यकर्ता को टिकिट दिया जाएगा. कांग्रेस की तरह नहीं कि सिर्फ दो लोग ही तय कर दें टिकिट. कांग्रेस को अपना परिणाम भी पता है. कांग्रेस के टिकट के फैसले पर कि वार्ड के बाहर का कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार नहीं होगा, इस गृह मंत्री ने कहा कि इसका पालन नहीं हो पाएगा, मिलेंगे ही नहीं कांग्रेस को. केवल आर्डर निकाल देते हैं. 18 जून के बाद यह दिखेंगे नहीं, जैसे बाल कांग्रेस में पालन नहीं हुआ, ऐसे ही इसका पालन नहीं होगा.कोरोना पर गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 62 नए मामले सामने आए, 27 ठीक हुए, एक्टिव केस की संख्या 364 बची है. संपूर्ण प्रदेश में 6564 सैंपल लिए गए हैं. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Why Rahul call himself a descendant of Gandhiji) (It is Matter of fake Gandhi and real Gandhi) (Narottam Mishra comments on Digvijay Singh) (Rahul Gandhi afraid to go before ED)