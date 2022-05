भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कांग्रेस और एमपी प्रदेश के दिग्गज नेताओं पर जमकर निशना साधा. कांग्रेस पार्टी संपूर्ण मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के सम्मेलन आयोजित कराने जा रही है, इस पर गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी ऐसी जगह है जहां भ्रम फैल सकता है तो कांग्रेस तत्काल एक्टिव होती है. क्योंकि उनकी पूरी राजनीति भ्रम, वहम और झूठ पर आधारित है. जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र में झूठ बोलते हैं. बिजली संकट पर कांग्रेस के विशेष सत्र की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि ये मांग वह कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में बिजली कभी-कभी आती थी. दिग्विजय सिंह को इसीलिए मिस्टर बंटाधार कहा जाता है.

कुछ भी सवाल उठाना दिग्विजय सिंह की आदत में शुमार : दिग्विजय सिंह ने न्यायपालिका को लेकर एक ट्वीट किया है, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह पहले भी न्यायपालिका पर सवाल उठा चुके हैं. कभी न्यायपालिका पर सवाल उठाना, कभी सेना पर सवाल उठाना, कभी ईवीएम पर सवाल उठाना, कभी वैक्सीन पर सवाल उठाना उनकी विशेषता थी और आज भी है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया हमारे लिए चुनौती नहीं है, इस पर गृह मंत्री ने कहा कि इसीलिए तो सिंधिया ने बता दिया था उन्हें. अधिकारियों के जांच के संबंध में नेता प्रतिपक्ष के बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि समझने में कोई त्रुटि हो रही है. नेता प्रतिपक्ष अगर ठीक प्रकार से अध्ययन कर लेंगे तो ठीक होगा.

मध्यप्रदेश में कोरोना के 28 नए मामले : गृह मंत्री ने बताया कि बताया कि कोरोना के क्षेत्र में मपिछले 24 घंटे में मध्यप्रदेश में 28 नए मामले सामने आए हैं. जबकी 19 लोग ठीक होगे अपने घर गए हैं. संपूर्ण मध्यप्रदेश में एक्टिव केस केवल 199 बचे हैं. मध्यप्रदेश में 7554 सैंपल लिए गए हैं. संक्रमण दर हमारी 0.37% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7% बनी हुई है. पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है. पुलिस का केवल एक जवान अब एक्टिव केस में है.