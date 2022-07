भोपाल। कोलार के अनुपम अस्पताल के बगल में बनी पार्किंग के पास विवाद हो गया. वहां से वाहन निकाल रही महिला पर भाजपा नेता ने अभद्र टिप्पणी की. जब महिला ने इसका विरोध किया तो भाजपा नेता ने महिला को से मारपीट और गालीगलौज कर दी. इसके बाद महिला पुलिस थाने पहुंची. महिला का आरोप है कि भाजपा नेता वाहन मे बैठकर शराब पी रहे थे.

बचाने आए पति से भी मारपीट : कोलार में भाजपा मंडल के महामंत्री सुनील अहिरवार ने गुरुवार की रात अस्पताल की महिला कर्मचारी के साथ सरेराह मारपीट कर दी. महिला को उसका पति बचाने आया तो उसकी भी जमकर पिटाई की. सभ्या दुबे सिग्नेचर ग्रीन कॉलोनी में रहती हैं. वह कोलार थाने के पास अनुपम हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं. गुरुवार की रात पति मनीष दुबे उन्हें लेने आए थे.

मेडिकल कराने के बाद केस दर्ज : यहां भाजपा कोलार मंडल का महामंत्री सुनील अहिरवार दोस्तों के साथ कार में बैठा था. पार्किंग में गाड़ी निकालने के दौरान सभ्या से सुनील अपशब्दों का प्रयोग करने लगा. सभ्या ने विरोध किया तो सुनील व साथियों ने मारपीट शुरू कर दी. यह देखकर मनीष पहुंचे तो उन्होंने उनकी भी जमकर पिटाई कर दी. लोगों के जमा होने पर पहले तो आरोपी भाग निकले. बाद में थाने पहुंचे मेडिकल के बाद पुलिस ने देर रात सभ्या की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया. (BJP leader beat up woman) (Beat up husband too) (Case registered on BJP leader)