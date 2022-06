भोपाल। दो दिन पहले राजधानी भोपाल के फरार बदमाश मुख्तार मलिक की गैंग और राजस्थान की बंटी गैंग के बीच गैंगवार हुआ. यह गैंगवार राजस्थान के झालावाड़ में हुआ. इस दौरान मुख्तार गैंग के एक साथी की मौत हो गई. अब खबर है कि गैंगस्टर मुख्तार मलिक की भी मौत हो गई है. मुख्तार को घायल होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन शुक्रवार सुबह 10 बजे उसने दम तोड़ दिया. उसके खिलाफ कई थानों में 60 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं. (Bhopal gangster Mukhtar Malik dies)

जंगल में घायल पड़ा मिला था मुख्तार : पुलिस के अनुसार मुख्तार मलिक नदी से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में घायल मिला था. मुख्तार की राजस्थान के बंटी गैंग से गैंगवार हुई थी. दोनों गैंग के बीच भीमसागर बांध के कैचमेंट एरिया में मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ था. दोनों गैंग के बीच फायरिंग हुई. गैंगवार में मुख्तार गैंग के एक गुर्गे की मौत हो गई थी. वहीं, मुख्तार समेत उसका राइट हैंड विक्की वाहिद घायल था. (Gang war Bunty gang of Rajasthan)

मुख्तार मलिक की राजस्थान में हुई एक गैंगवार के दौरान मौत

बांध के नदी क्षेत्र में विवाद : पुलिस के मुताबिक, भीमसागर बांध के नदी क्षेत्र में मछलियां पकड़ने का ठेका भोपाल निवासी मुख्तार मलिक ने ले रखा है. मंगलवार देर रात मुख्तार मलिक 11 मजदूरों के साथ कांस खेड़ली के पास कम गहरे पानी में नाव से पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दौरान गांव के रहने वाले मछुआरों से कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग होने लगी. फायरिंग होते ही नदी के अंदर नाव पलट गई.

एसीपी झालावाड़ मोनिका सेन ने फोन पर बताया कि मुख्तार ग्रामीणों को घायल हालत में मिला था, और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है. उसे गाली लगी थी या नहीं, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। (Mukhtar Malik dies during gang war in Rajasthan) (Gang war Bunty gang of Rajasthan)

कौन है मुख्तार मलिक: भोपाल के श्यामला हिल्स का रहने वाला इनामी अपराधी मुख्तार मलिक के पिता का नाम मुस्तकिर था. मुख्तार की उम्र 56 साल है. मुख्तार कोहेफिजा और हनुमानगंज में दर्ज दो मामलों में फरार था. आरोपी पर 56 आपराधिक मालिक प्रकरण है दर्ज. अदालत गोलीकांड से मुख्तार मलिक की दहशत बनी थी और राजधानी के कई थानों में उस पर मामले दर्ज हैं जिसमें बिलखिरिया, तलैया, एमपी नगर, शाहजहांनाबाद, मिसरोद, जहांगीराबाद, कोहेफिजा और रायसेन का औबेदुल्लागंज, सुल्तानपुर भा शामिल है. कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था उस दौरान मुख्तार मलिक गंभीर घर में ही गिरकर घायल हो गया था और उसके पैरों में सर्जरी के बाद रॉड डाली गई थी.

भोपाल के कोहेफिजा में हुए गोलीकांड में था फरार: मुख्तार की मौत की खबर लगते ही भोपाल STM और क्राइम ब्रांच की टीम भी मुख्तार से जुड़ी जानकारी जुटाने में लग गई हैं. राजस्थान पुलिस के मुताबिक भोपाल से आए ठेकेदार मुख्तार मलिक और बंटी गुर्जर ग्रुप में गैंगवार हुई थी. इसमें कमल किशोर की मौत हो गई थी, सुबह ग्राम कासलाखेड़ी, पाटन में मुख्तार ग्रामीणों को घायल अवस्था में मिला था. घटना के बाद से मुख्तार के परिजन झालावाड़ पहुंच गए. मुख्तार मलिक भोपाल के कोहेफिजा में हुए गोलीकांड में फरार चल रहा था. वहीं एसटीएम में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे. बदमाश के खिलाफ मध्य प्रदेश में 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे.

क्या था कोहेफिजा गोलीकांड़: भोपाल के अहमदाबाद पैलेस में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलियां चली थीं. इसमें एक युवक को बुरी तरह से लहूलुहान किया गया था और कई लोग घायल हुए थे. घटना के बाद पुराने भोपाल के कई इलाकों में दहशत फैल गई थी. मामले में मुख्तार मलिक पर केस दर्ज किया गया था. (Mukhtar Malik dies during gang war in Rajasthan) (Gang war Bunty gang of Rajasthan)