भिंड। पूरे मध्यप्रदेश में आगामी 14 जनवरी से आनंद उत्सव मनाया जाएगा. भिंड जिला प्रशासन भी इस आयोजन की तैयारी में जुट गया है. कलेक्टर ने इसको लेकर जिला स्तरीय समिति का गठन कर दिया है. यह समिति कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभालेगी. (Utsav will start from mid January)

14 से 28 जनवरी तक होगा उत्सवः आनंद विभाग की मंशा पर सभी जिलों में आने वाले दिनों में आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में कई प्रकार के खेल और गतिविधियां संचालित की जाएंगी. जिसके लिए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. दरअअल आनंद उत्सव का आयोजन इसी महीने की 14 से 28 जनवरी के बीच किया जाएगा. भिंड कलेक्टर ने इसकी रूपरेखा तैयार करने और पर्यवेक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया है. इस समिति के अध्यक्ष खुद भिंड कलेक्टर होंगे. (Bhind festival will be held from 14 to 28 January)

शहडोल: रोजगार मेले का आयोजन, 5 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र

कोविड गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगाः भिंड कलेक्टर की अध्यक्षता में इस समिति में एसपी, जिला पंचायत सीईओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद भिंड सदस्य होंगे. इसके अलावा आनंद विभाग के नोडल अधिकारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया है. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिंड, उपसंचालक शहरी विकास अभिकरण प्रशांत भदोरिया, मास्टर ट्रेनर आनंद विभाग, आनंदम सहयोगी अनुराधा शर्मा, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र, जिला समन्वयक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग और उप संचालक जनसंपर्क विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया है.राज्य वित्त आयोग के अनुसार तीन ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा. प्रति क्लस्टर 15000 रुपये तक की राशि आनंद उत्सव कार्यक्रम में पंचायतों द्वारा व्यय की जा सकेगी. आनंद उत्सव के दौरान भी कोविड-19 के लिए बनाई गई गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा. (It will be mandatory to follow covid guide line)