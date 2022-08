भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड में गुरुवार को भाजपा से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी के समर्थन में निकाली गयी. रैली में उपद्रव हिंसा और पथराव की घटना के बाद भिंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रीतम लोधी समेत कई लोगों पर शुक्रवार को दो अलग अलग FIR दर्ज की हैं. बता दें कि रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोधी समर्थक इकट्ठा हुए थे. 2 FIR on Pritam Lodhi Bhind, Rally in support of Pritam Lodhi

भिंड में प्रीतम लोधी पर केस

नहीं ली थी रैली निकालने की अनुमति: देहात थाने में दर्ज हुई FIR को लेकर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि उपद्रव होने के समय खुद प्रीतम लोधी भी रैली में शामिल थे. इस रैली के लिए पूर्व से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी. ऐसे में देहात पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने और आवागमन बाधित करने को लेकर 15 ज्ञात और करीब 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 188, 147, 149 व 341 के तहत मामला दर्ज किया है. Violence During Rally in Bhind

Bhind Lodhi Samaj Rally लोधी समाज की रैली में उपद्रव, पुलिस पर किया पथराव, इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल

इनके खिलाफ दर्ज हुआ मामला: पुलिस ने प्रीतम लोधी, लोकेंद्र सिंह, संजू सिंह, विश्वनाथ सिंह, लोकेंद्र बघेल, जीतू, सुमित, दीपक, दिनेश, अजमेर, हीरेंद्र, संजू, राजू, विनोद और सोबरन सिंह नरवरिया सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. देहात थाना प्रभारी विनोद कुशवाह के मुताबिक प्रीतम लोधी के खिलाफ दो अलग अलग FIR दर्ज की गयी हैं. उनपर सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी मामला दर्ज किया गया है.

रैली के दौरान मचा था उपद्रव

यह है पूरा मामला: ब्राह्मण और कथावाचकों पर टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा निष्कासित किए नेता प्रीतम लोधी के समर्थन में लोधी समाज ने गुरुवार को भिंड शहर में विशाल रैली निकाली थी. इस दौरान रैली में शामिल उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया. तोड़फोड़, पथराव किया और पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया. जिसमें एक निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक घायल हो गए थे.

