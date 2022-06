बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. बोदंरी गांव के रहने वाले होग चिचोली थाना क्षेत्र में शादी के बाद लड़की को लेने इमली ढाना गए थे. वापसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली पलट गई. इस सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 28 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र में भर्ती कराया गया है. गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पांच की मौत

ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा: घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को चिचोली मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर केसिया कान्हेगांव मार्ग हुई. बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली चलाने के कारण घटना हुई. ट्रैक्टर ट्राली में महिला-पुरुषों व बच्चों बैठे थे. ट्रैक्टर ट्राली पलटने से उसमें सवार कुछ लोग दब गए, जबकि कुछ सड़क पर इधर-उधर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस वाहन एवं हंड्रेड डायल मौके पर पहुंची.

ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा

Harda accident: हरदा में बड़ा हादसा: मन्नत मांगकर लौट रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, पांच की मौत 18 घायल

इनकी हुई मौत: चिचोली थाना प्रभारी तरन्नुम खान ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हुई है. वहीं 28 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है. मृतकों में सम्मु पिता मन्नी उईके (उम्र 70 साल), ओझु पिता गरीबा अहाके (उम्र 70 साल), शिवदयाल पिता करनु मर्सकोले (उम्र 70 साल), मलिया पति मिजुं काकोडिया (उम्र 70 साल), सुगंधी पति सूरज (उम्र 70 साल) शामिल हैं.

(Tractor trolley overturned in Betul) (Five dies in accident in Betul)