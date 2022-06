हरदा। मध्यप्रदेश के हरदा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया. खंडवा जिले के मेड़ापानी गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से हरदा जिले के रोलगांव से अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान ग्राम धनोरा के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली का टायर फट गया. जिसके ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में तीन महिला और दो बच्चों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है.

मन्नत पूरी होने के बाद गांव लौट रहे थे लोग: मिली जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है. खंडवा जिले के रहने वाले कुछ ग्रामीण मन्नत पूरी होने के बाद हरदा जिले से अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान हरसूद थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा के पास ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे के बाद घायलों को तत्काल राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरकिया पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं 18 से अधिक लोगों का इलाज जारी है. जिसमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. हालत गंभीर होने पर तीन लोगों को खंडवा जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

पांच की मौत: हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के तत्काल बाद जिला मुख्यालय से एक एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम खिरकिया भेज दी गई. उन्होंने बताया कि तीन महिलाओं सहित दो बच्चों की मौत हो गई है. मृतकों में सुंदर बाई (उम्र साल), गुनाई बाई (उम्र 50 साल) जीतू बाई (उम्र 50 साल), समरसिंह (उम्र 7 साल) निखिल (उम्र 3 साल) शामिल हैं. जबकि राकेश रतिराम, फूलवती राजाराम, अंजलि कमल, निशिता रतन, सुंदर मुन्ना, गणेश शंकर, जय सिंह रामसिंह, पतिराम गोगाराम, राजेश रामसिंह, शमोती मंगलसिंह, सीता मंगल सिंह, भगवती भालसिंह, तुलसा गुलाब, श्याम भाई पतिराम, बेटू सुंदर, कुंवरसिंह मंगलसिंह, नानाबाई मोतीराम, केशु भाई रामसिंह घायल हुए हैं.

