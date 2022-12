बैतूल। आमला में बीते अगस्त माह से इलाके में थमे कोरोना वैक्सीन अभियान की कवायद फिर शुरू हो गई है. बीते 20 दिसंबर को कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार प्रदेश के बैतूल सहित अन्य जिलों में कोविड-19 टीकाकरण में छूटे हुए हितग्राहियों में फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर वैक्सीनेशन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. (vaccination campaign can start again)

छूटे लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगाः स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक शासन के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो बीते कोविड-19 अभियान के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गए उनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किया जाना है. यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि बीते लगभग 8 माह से इलाके में कोविड-19 को लेकर सभी गतिविधियां थमी हुई है.कोरोना की शुरुआत के लगभग 2 साल बाद इलाके में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है. ऐसे में इस संबंध के सारे एहतियात भी स्वयं ही खत्म हो चुके हैं. बीते कुछ दिनों से चाइना सहित कुछ अन्य देशों में कोरोनावायरस के नए वैरीएंट बीएफ-7 की दस्तक के बाद एक बार फिर इलाके में कोरोना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है. हालांकि अभी प्रदेशभर में कहीं भी इस संबंध के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, किंतु स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीन अभियान को पुनः शुरू करने के निर्देश के बाद इलाके में हलचलें जरूर देखी जा रही है. (The missed people will be vaccinated first)

Covid Alert एक्सपर्ट्स की सलाह, मास्क पहनें, पैनिक होने की जरूरत नहीं

ब्लॉक में लगभग सौफीसदी वैक्सीनेशनः पूरे ब्लॉक में अभी तक लगभग 1 लाख 34 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज के अलावा लगभग इतने ही लोगों को बूस्टर डोज भी दिया जा चुका है. जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा दावा किया गया है. इलाके में वैक्सीन का लक्ष्य लगभग सौफीसदी पूरा किया जा चुका है. फिर भी शासन के निर्देशानुसार एवं शासन के पत्र और वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने पर इलाके में फिर से वैक्सीन अभियान शुरू किया जा सकता है. यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर आने वाले दिनों में कोरोना अपने नए वैरीएंट के साथ रिटर्न करता है तो जिन लोगों को वैक्सीन दिया भी जा चुका है उन्हें फिर से वैक्सीन दिया जा सकता है. (Almost 100 persent vaccination in block)

शहर में शुरू हुई चर्चाः इधर देश में कोरोना के नए वैरीएंट बीएफ-7 की दस्तक के बाद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं तेजी से शुरु हो गई हैं. लोग आशंका जताने लगे हैं कि क्या एक बार फिर लोग लॉकडाउन, मास्क, सैनिटाइजर, क्वॉरेंटाइन, जैसे दिनों का सामना करेंगे. हालांकि चर्चा और आशंकाओं के बीच लोगों ने डर से ज्यादा एहतियात और सावधानी पर बल दिया है. इस मौके पर लोगों का कहना है कि अगर इलाके में कोरोना वापसी करता है, तो अब लोग सावधानी को ज्यादा बेहतर समझने लगे हैं. (betuls health department in alert mode in amla)

क्या कहना कहना है डॉक्टर काः डॉ. अशोक नरवरे बीएमओ आमला का कहना है कि शासन के वैक्सीन को लेकर जारी पत्र के बाद हमने टीम का गठन कर लिया है. वैसे पूरे ब्लॉक में वैक्सीन का लक्ष्य पहले ही पूरा कर दिया गया था. फिर भी शासन के आदेश अनुसार जो भी होगा कार्यवाही की जाएगी और वैसे भी लोग सावधानी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा. (vaccination campaign can start again)