दबिश के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता 41 फायर आर्म्स जब्त

बड़वानी। नए साल की शुरुआत में एसपी दीपक कुमार शुक्ला के नेतृत्व में 3 एसडीओपी व थाना प्रभारियों की टीम ने अलसुबह जिले में एक साथ कई स्थानों पर दबिश देते हुए बड़ी संख्या में अवैध हथियार व निर्माण सामग्री बरामद की है. अवैध हथियारों की तस्करी के लिए कुख्यात वरला थाना क्षेत्र में उमर्टी और पलसूद के उंडी खोदरी से 41 हथियार जब्त किए साथ ही 7 सिकलीगर को भी पकड़ने में सफलता लगी है. (Police got big success during dabish)

जब्त किए हथियारों की कीमत 6 लाख रुपएः पकड़े गए हथियारों की कीमत 6 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है. इनमें देसी पिस्टल 14 नग, रिवाल्वटर 02, देसी बारह बोर 18 कट्टे, एक 12 बोर का जिंदा कारतूस, 7अर्द्ध निर्मित पिस्टल व हथियार निर्माण सामग्री बरामद की है. इस कार्रवाई में पलसूद से 4, वरला से 2 तथा सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र से 1 सिकलीगर को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है. पकड़े गए एक आरोपी पर पहले से 3 हजार रुपए घोषित है. सिकलीगर इस तरह के हथियार बनाने में माहिर होते हैं. यह लोग इंदौर से सटे क्षेत्रों के आस-पास अपना निवास बनाकर रहते हैं. इनमें से कई बंजारों की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं. (41 fire arms seized) (value of seized weapons is Rs 6 lakhs)

पुलिस टीम के लिए पुरस्कार की घोषणाः पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संवाद के जरिए सिकलीगर समाज को इस तरह के असामाजिक धंधों से निकाल कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी है. साथ ही कहा कि थोड़े से लालच के चलते यह लोग इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते है. ऐसे लोगो को सामाजिक स्तर पर जागरूक करने की आवश्यकता है. (7 sikligar also caught) (Announcement of award for police team)