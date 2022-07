शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में सड़क न बनने से नाराज रहवासियों अनोखा प्रदर्शन किया. लोगों ने 'गोवा बीच' की तर्ज पर गड्ढे में उतर कर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान लोगों ने सड़क पर (Anuppur bijuri municipality ward number 7) बने गड्ढों में कीचड़ और पानी के बीच पौधारोपण (Plantation on road anuppur bijuri municipality) और पानी के बीच कुर्सी लगाकर डीजे साउंड (DJ sound protest) पर जमकर झूमे. बताया जा रहा है कि सड़क और गड्ढों की समस्या को लेकर लोग पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं.

रहवासियों ने गड्ढे में उतरकर किया विरोध प्रदर्शन

नगरपालिका का सबसे बड़ा वार्ड में सुविधाओं का अभाव: शहडोल संभाग के धनाढ्य नगरपालिका के नाम से पहचाना जाने वाला नगर पालिका बिजुरी में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. बदहाली का आलम ये है कि यहां मुख्य सड़क से जुड़ने वाली सड़क में कुआं नुमा गड्ढे हो गए हैं. यह सड़क छत्तीसगढ़ के मुख्य मार्ग एनएच में जुड़ती है. रोजाना हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है. आवागमन होने के कारण इन गड्ढों में गिरने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. कई बार नगर पालिका को जानकारी दी गई. वहां के रहवासियों ने आंदोलन कर शिकायत की. उसके बाद भी भ्रष्टाचार में लीन अध्यक्ष व परिषद ने इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया.

टेंडर जारी होने के बाद भी शुरु नहीं हुआ काम: अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर पालिक में सड़क बनने की बात तो कोसों दूर है. होग सड़क के गड्ढे न भरे जाने से परेशान हैं. वार्ड के रहवासियों द्वारा पिछले साल भी पौधारोपण कर प्रदर्शन किया किया था. जिसके बाद कॉलरी प्रबंधक ने मुरूम से गड्ढों को भरवा दिया था. कॉलरी द्वारा नगर पालिका बिजुरी को सड़क निर्मित करने के लिए एनओसी दी गई थी. नपा ने ई टेंडर भी निकाला गया. जिसमें ठेकेदार को वर्क आर्डर जारी किया था लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराया गया. जिसका परिणाम वार्ड वासियों को झेलना पड़ रहा है. गड्ढे न भरे जाने से नाराज रहवासियों ने सड़क पर उतरकर "गोवा बीच" के तर्ज पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया.

सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क: वार्ड क्रमांक 7 नगर पालिका बिजुरी का सबसे बड़ा वार्ड है. जिसकी आबादी लगभग 7 हजार वोटरों की है. मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज विगत 3 वर्षों से रोड के लिए वार्ड की जनता दंश झेलते दिखाई दे रही है. बिजुरी से एनएच-43 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क गड्ढेनुमा स्वीमिंग पूल बन चुका है. जिसमें आए दिन वाहन चालक गिरते हैं. लोगों का कहना है कि 'अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व परिषद भ्रष्टाचार में लीन हैं. निर्माण कार्य के नाम पर लाखों खर्च किये जाते हैं. उसके बाद भी गड्ढों का भराव नहीं किया गया. जिम्मेदारों को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है'.

(Unique Protest in Anuppur District) (Residents built goa beach on road) (Protested by landing in pit)