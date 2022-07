अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आज बुधवार सुबह सड़क हादसा हो गया. एक कुत्ते को बचाने की कोशिश में स्कूल वैन पलट गई. इस हादसे में आठ छात्र घायल हो गए है. जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

कुत्ते को बचाने के दौरान हुआ हादसा: कोतवाली थाना प्रभारी अमर वर्मा ने बताया कि हादसा वैन अनूपपुर से 22 किलोमीटर दूर अमलाई कस्बे में स्थित एक निजी स्कूल के छात्रों को लेकर जा रही थी. वैन अनूपपुर-अमलाई मार्ग पर पहुंची तभी सड़क पर एक कुत्ते आ गया. उसे बचाने के दौरान चालक ने वैन पर से नियंत्रण खो दिया. जिससे वैन पलट गई. हादसे में आठ छात्र घायल हुए हैं. जिनकी उम्र 11 से 16 वर्ष के बीच की है.

