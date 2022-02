उज्जैन। इंगोरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश और शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 11 गौवंश और 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है. इसकी कुल कीमत करीब 7 लाख 15 हजार रुपये बताई गई है. पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के तार गुजरात महाराष्ट्र से जुड़े हैं. जो गायों के वध के लिए तस्करी करते हैं.

उज्जैन गाय की तस्करी

विदिशा में तेंदुए की खाल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, शिकार के हथियार बरामद

गौ और शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी, गौ तस्करी और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने तस्करों के गाड़ियों का पीछा कर आरोपियों को पकड़ा. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि इस धंधे में और भी लोग शामिल हैं. बाद में गौवंश को पुलिस ने सुरक्षित गौशाला में भेज दिया है. (Ujjain cow smuggling) (smuggling done for slaughter of cow)