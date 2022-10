रीवा। जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में दशहरे की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर में सवार होकर दुर्गा मूर्ति के विसर्जन करने गए थे. मूर्ति विसर्जन के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसमें सवार 3 श्रद्धालुओं की मौत गई और 24 लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई पुलिस ने एंबुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र नईगढ़ी में भर्ती करवाया. हादसे में घायल तीन अन्य श्रद्धालुओ की गंभीर स्थिति को देखते हुए डाक्टरों ने उन्हें रीवा रेफर कर दिया जिनका इलाज किया जा रहा है.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर जताया दुख: इस हादसे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दुख जताया है. उन्होंने लिखा रीवा जिले में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से अमूल्य जिंदगियों के असामयिक काल कवलित होने का दुखद समाचार मिला है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजन को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे.

श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा: घटना रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पथडौरा गांव की है. यहां बीती रात तकरीबन 1 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दुर्गा मूर्ती विसर्जन के लिए गए हुए थे. मूर्ति विसर्जन के बाद जब श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर वापस लौट रहे थे तभी अचानक से ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य श्रद्धालु ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड दिया.

ड्राइवर को हटाकर ट्रैक्टर मालिक करने लगा ड्राइविंग: बताया जा रहा है की ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 40 से अधिक श्रद्धालु सवार थे. हादसे के ठीक पहले ड्राइवर से ट्रैक्टर के मालिक ने खुद ट्रैक्टर चलाने की इच्छा जाहिर की और शराब की नशे में ड्राइविंग करने लगा. कुछ दूर चलने के बाद ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवाया है. जबकि अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है. पुलिस घटना की जांच कर रही है, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

