रीवा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. जहां उन्होंने कोठी कंपाउंड स्थित आयोजित कार्यक्रम में चुनावी हुंकार भरते हुए जनसभा को संबोधित किया. सीएम ने भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास और पार्षदों को वोट देने की जनता से अपील की. इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे. सीएम शिवराज ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

​मुख्यमंत्री शिवराज ने रीवा में किया जनसभा को संबोधित

रीवा की धरती पर दो दिग्गज नेता: रीवा में नगरीय निकाय चुनाव इस बार बेहद ही अहम माना जा रहा है. रीवा की धरती भाजपा का गढ़ बन चुकी है. ऐसे में कांग्रेस अब रीवा नगर में ज्यादा से ज्यादा वार्डों से पार्षदों को चुनाव जिताने के साथ ही मेयर की कुर्सी पर काबिज होने का प्रयास कर रही है. गुरुवार को रीवा की धरती पर प्रदेश के दो बड़े दिग्गज नेता रीवा पहुंचे थे. एक मंच से पूर्व सीएम कमलनाथ तो दूसरे मंच से सीएम शिवराज ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए.

विंध्य के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं: सीएम शिवराज ने रीवा के बच्चों से अच्छे से पढ़ाई करने की अपील की. उन्होंने कहा बच्चे एडमीशन फीस की चिंता न करें, फीस मामा भरवाएंगे. इसके साथ ही सीएम ने रीवा और विंध्य के लोगों से एक बार फिर वादा किया. उन्होंने कहा कि 'विंध्य के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है. ये तो कमलनाथ थे विकास करने की बजाए पैसों का रोना रोते रहे, लेकिन भाजपा सरकार के पास गरीबों के लिए खजाने की कमी कहां है और विंध्य के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी. आप भाजपा के महापौर और प्रत्याशियों को बहुमत से जिताएं ताकि रीवा के विकास को और गति दी जा सके'.

अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए चलता है मामा का बुलडोजर: सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने कहा 'कमलनाथ रीवा आए थे. वो तो इस मंच के पीछे आए. लेकिन हम पीछे नहीं आगे ही आएंगे. बुलडोजर तो वह भी चला रहे थे जब उनकी 15 महीने की सरकार थी. लेकिन वह बुलडोजर चलवाते थे व्यापारियों को डराकर उनसे पैसा वसूलने के लिए. लेकिन मामा का बुलडोजर चलता है अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए'.

Mp Mayor Election: कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मांगा 18 साल का हिसाब, वीडी शर्मा ने किया पलटवार

कांग्रेस ने वल्लभ भवन को बनाया था दलालों का अड्डा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि 'आज कमलनाथ कह रहे थे कि उन्हें तो सरकार चलाने के लिए समय ही नहीं मिला. लेकिन जितना भी समय मिला उसमें क्या गुल खिलाए कमलनाथ ने. वल्लभ भवन को तो कमलनाथ ने अपने दलालों का अड्डा बनाकर रख दिया था. ना तो उनके पास जनता के लिए समय था और ना ही अपने विधायकों के लिए. आपके पास केवल ठेकेदारों के लिए समय था'. शिवराज ने कहा कि 'कमलनाथ ने संबल योजना सहित उनके द्वारा चलाई जाने वाली कई योजनाएं बंद करवा दीं. ऐसी सरकार को गिरना ही था'.

