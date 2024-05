वोटर्स को लुभाने की नई ट्रिक, साड़ी, पैसे और मिठाई लेकर घर-घर पहुंच रहे BJP के दलाल, प्रशासन मौन - bjp Unique trick to lure voters

Updated : May 6, 2024, 7:58 AM IST

Published : May 6, 2024, 7:47 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

वोटर्स को लुभाने की नई ट्रिक, साड़ी, पैसे और मिठाई लेकर घर-घर पहुंच रहे BJP के दलाल, प्रशासन मौन - bjp Unique trick to lure voters

Last Updated : May 6, 2024, 7:58 AM IST