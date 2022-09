Indore Crime News भोपाल के इंजीनियरिंग छात्र की इंदौर में हत्या, पेट्रोल पम्प पर गाड़ियों की लाइन को लेकर हुआ था विवाद

भोपाल के इंजीनियरिंग छात्र की इंदौर में हत्या करने की घटना सामने आई है. मृतक इंदौर में रहने वाले दोस्त के जन्मदिन और झांकी देखने के लिए इंदौर आया था. उसका पेट्रोल पंप पर कुछ युवकों से पेट्रोल डालने और गाड़ियों की लाइन को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बड़ा की पांच लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. Indore Crime News, Bhopal engineering student murdered in Indore

Kamalnath Statement कमलनाथ का बयान, राहुल गांधी ही होंगे अगले कांग्रेस अध्यक्ष, पोषण आहार पर शिवराज सरकार को घेरा

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे. वहीं पोषण आहार पर सरकार को घेरते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार घोटालों का इंतजार करती है. कौन सा घोटाला खुल रहा है और कौन सा दब रहा है. कमलनाथ नेउमा भारती के जातिगत असंतुलन के बयान का समर्थन किया है.

Divorce Celebration Trends: भोपाल में मनाया जाएगा टूट गई शादियों का जश्न, शादी समारोह के बाद अब डिवोर्स पार्टी का ट्रेंड

सुनकर आप हैरान जरुर हो सकते हैं. लेकिन अब शादी के बाद तलाक को सेलिब्रेट करने का भी ट्रेंड आ रहा है. भोपाल में तो बाकायदा विवाद विच्छेद समारोह के नाम से समारोहपूर्वक इस टूटी शादियों का जश्न मनाया जाएगा. हांलाकि ये केवल उन पतियों का उत्सव होगा बीते ढाई साल में जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जिन्हें शादी से आज़ादी मिली है. हर लड़का नहीं अत्याचारी हर लड़की नहीं बेचारी इस एक लाईन के फलसफे पर काम करने वाली संस्था भाई इस विवाह विच्छेद समारोह का आयोजन कर रही है. divorce celebration trends, Marriage Separation Celebration, divorce invitation cards new trend in mp, Bhopal broken marriage Celebration, Divorce Celebration Party, divorce celebration of bhai

MP Balaghat News भारत जोड़ो यात्रा पर शिवराज के मंत्री का तंज, कहा -राहुल जहां जाते हैं, सत्यानाश करके आते हैं

शिवराज सरकार के मंत्री रामकिशोर कावरे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशना साधा है. उन्होंने कहा कि जिन्हें लीटर और किलो में ही अंतर पता नही, उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं. भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल जहां जाते हैं अपने संगठन का सत्यनाश करके आते हैं. Shivraj minister taunt Rahul Gandhi, Bharat Jodo Yatra, Minister ramkishore kavre

Jabalpur Bishop Case जबलपुर में बिशप के मामले पर CM शिवराज सक्रिय, EOW सहित कई अफसर फिर तलब

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जबलपुर के बिशप के मामले को लेकर शनिवार दोपहर में EOW सहित सहित गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सीएम हाउस तलब किया है. बिशप के खिलाफ धर्मांतरण, शासकीय जमीन का निजी उपयोग, छात्रों की फीस के दुरुपयोग संबंधी विभिन्न शिकायतों को लेकर अफसरों से सीएम चर्चा करेंगे. बता दें कि शुक्रवार को भी सीएम शिवराज ने बिशप के यहां पड़े छापे के बाद मिली बेहिसाब नगदी और संदिग्ध दस्तावेजों को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की थी. Jabalpur bishop case, CM Shivraj called meeting, Jabalpur EOW Action, Raid Bishop house office, EOW gave details action CM, Bishop Illegal property Jabalpur

Balaghat Car Burn बालाघाट में दिखा खौफनाक मंजर, स्कॉर्पियो कार बनी आग का गोला, लोगों ने ऐसे बचाई जान

बालाघाट। बैहर से मंडला मार्ग पर एक स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लग गई. कुछ ही पलों में स्कॉर्पियो आग के गोले में तब्दील हो गई. घटना उस समय घटित हुई जब एक परिवार मुंडन संस्कार कर मंडला से वापस अपने गृह ग्राम लांजी रिसेवाड़ा जा रहा था. ग्राम खैरलांजी और सुरवाही के बीच पहुंचते ही शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कॉर्पियो से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते आग ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कि समय रहते कार चालक सहित उसमें बैठे लोगों ने किसी तरह वाहन से उतरकर अपनी जान बचाई.

MP में भी लंपी वायरस का प्रकोप, 2 हजार से ज्यादा मवेशी संक्रमित, मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध

गुजरात और राजस्थान की सीमा से जुड़े एमपी के जिलों में लंपी नामक वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. कई जिले में मवेशी इन दिनों इस वायरस के शिकार हो गए हैं. प्रदेश के 10 जिलों में दो हजार से ज्यादा मवेशी इस रोग से संक्रमित पाए गए. इसके बाद प्रशासन ने राज्य के प्रभावित हिस्सों में मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रदेश के सभी जिलों के पशु चिकित्सा विभाग को अलर्ट कर दिया गया है. Lumpy Virus MP, 2 thousand cattle infected, Prohibition transport cattle, Veterinary department alert

Jabalpur Kiosk Center Loot: जबलपुर में तमंचे की नोक पर कियोस्क सेंटर में लूट, घटना CCTV में कैद

जबलपुर में पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है. दोनो ने एक कियोस्क सेंटर पर तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की. (Jabalpur Kiosk Center Loot) (Jabalpur robbery kiosk center) (Jabalpur Robbery at gunpoint)

Sheopur Crime News: चोरी के इरादे से घुसे हथियारबंद बदमाशों पर रहवासियों ने की फायरिंग, जान बचाकर भागे चोर

श्योपुर के विजयपुर की एक कॉलोनी में रात के वक्त चोरी के इरादे से हथियारबंद बदमाश घुस आए. चोरों को देख लोगों नेहवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले. मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश मे जुट गई है. वहीं कांग्रेस नेता रामनिवास रावत ने घटनाओं पर सवाल उठाए हैं. Sheopur Residents opened fire, Sheopur Crime News.

Woman attempt Suicide: योगी राज में छेड़छाड़ से परेशान महिला ने खाया जहर, एमपी में हो रहा इलाज

छतरपुर से सटे महोबा जिले में छेड़छाड़ से परेशान एक महिला ने जहर खा कर खुदकुशी करने की कोशिश की. जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में मप्र के छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस चौकी में शिकायत के बावजूद कार्ऱवाई नही होने से आरोपी से परेशान थी महिला. Woman attempted suicide