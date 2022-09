भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा. यह सवाल हर किसी के मन में बैठा हुआ है. लेकिन इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है. कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे. क्योंकि यह निर्णय सर्व सहमति से होगा और आज के समय में सर्व सहमति में उनसे बेहतर नाम कोई नहीं है.

टी शर्ट के बाद जूतों पर बोलेगी भाजपा: राहुल गांधी महंगी की टीशर्ट पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अभी उनकी टी शर्ट पर बोल रही, आगे उनके जूतों पर आ जाएगी. लेकिन राहुल के साथ जो हुजूम चल रहा, वह कोई नहीं देख रहा. राहुल की यात्रा पर उमा भारती ने कहा था कि राहुल इस यात्रा की देरी से शुरू कर रहे हैं, इस पर कमलनाथ का कहना है की उमा भारती को इस यात्रा के लिए हम आमंत्रित करते हैं. उमा भारती के जातिगत असंतुलन बयान का कमलनाथ ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में सामाजिक असंतुलन है.

भाजपा घोटालों की सरकार: इधर प्रदेश में पोषण आहार मामले पर एक बार फिर कमलनाथ ने निशाना साधा है. कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार घोटालों की सरकार है. सरकार इस इंतजार में रहती है कि कौन सा घोटाला खुल रहा है और कौन सा दब रहा है. जब खुलता है तब उस पर प्रतिक्रिया देती है. पोषण आहार घोटाले पर सीएजी ने नोटिस दिया था, जवाब मांगा था. लेकिन इनके पास कुछ कहने लायक है ही नहीं, इसलिए जवाब ही नहीं दिया. उन्होंने कहा कि मुझ पर आज तक कभी घोटाले का आरोप नहीं लगा. मेरे नाम से बीजेपी के पेट में दर्द होता है.

MP Urea Distribution Scam: कमलनाथ बोले- अगले 12 महीने में उजागर होंगे और भष्टाचार, BJP ने पलटवार करते हुए दिया ये जवाब

टास्क फोर्स केवल इवेंट: प्रीतम लोधी कि बीजेपी को अंदरूनी चुनौती पर कमलनाथ ने कहा कि इनको चुनौती देने वाले कई लोग हैं, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे कई लोग चुनौती देंगे. इधर आत्महत्या के लिए टास्क फोर्स गठन पर भी पूर्व सीएम ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी की टास्क फोर्स बनाना पड़ा. सरकार पहले इन परिस्थितियों को ठीक करे. टास्क फोर्स बनाकर शिवराज सरकार सिर्फ इवेंट करती है.

बीजेपी हर मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है: जबलपुर बिशप मामले पर कमलनाथ ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, इस प्रकार के काम करता है तो वह गलत है. जो गैर कानूनी है वह गैरकानूनी है. बीजेपी हर मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कैसे आए, इसके लिए मैं हर जगह जा रहा हूं. बीजेपी पुलिस और पैसे के बल पर काम कर रही है.

